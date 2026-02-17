Кредитування в Україні зростає, як у мирний час, – голова НБУ Пишний

Динаміка відновлення кредитування в Україні наразі відповідає мирному часу, а банківська система фактично готова до "кредитної експансії".

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, передає Укрінформ.

"Банки капіталізовані, прибуткові, ліквідні, наші регуляції адаптовані майже на 80% до вимог Європейського Союзу, а до кінця наступного року будуть адаптовані на всі 100%. Банки та страховий ринок повністю прозорі. Динаміка відновлення кредитування повністю відповідає мирним часам", – сказав Пишний.

Кредитний портфель

За словами Пишного, чистий кредитний портфель корпорацій у гривні зріс більш ніж на 35% рік до року, тоді як упродовж п'яти років після 2014 року кредитування, як і банківська система країни загалом, – стагнувало.

Лише упродовж 2014 року загальний кредитний портфель зменшився на 60%, а у валюті – аж на 70%.

"Під час повномасштабної російської агресії нам вдалося відновити процес зростання обсягів кредитування, вже починаючи з 2024 року. Тому, вважаю, що всі рішення, які напрацьовуються нами спільно з Міжнародним валютним фондом, із урядом України, з міністерствами економіки та фінансів, – це сублімований досвід, розуміння наших можливостей, а головне – довіра ще на етапі ухвалення рішень", – зазначив Пишний.

Як повідомлялося, платоспроможні банки в Україні за підсумками 2025 року отримали 126,8 млрд грн чистого прибутку.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року українські банки отримали рекордний чистий прибуток – 103,7 млрд грн. Прибуток до оподаткування становив 187,4 млрд грн.

Такж повідомлялося, що в Україні в 2025 році більшість операцій із платіжними картками, як і раніше, була безготівковою.