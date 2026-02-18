Валютні депозити українців у січні зросли майже на $130 мільйонів, – НБУ

Банки в Україні за січень цього року збільшили обсяг кредитування на 1,2%, або на 14,8 млрд грн, – до 1,21 трлн грн і зменшили депозитну базу на 2,1%, або на 67,8 млрд грн, – до 3,17 трлн грн.

Як свідчать дані Національного банку України, основний приріст кредитного портфеля забезпечили домогосподарства, де обсяг кредитів зріс на 2,4%, або на 8,1 млрд грн, – до 349,9 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

Кредити населення та бізнесу

Гривневі кредити домогосподарств у січні збільшилися на 2,4%, або майже на 8 млрд грн, – до 340 млрд грн, а валютні – на 0,4%, або на $0,83 млн, – до $233 млн.

При цьому приріст обсягу кредитного портфеля корпоративного сегмента підвищився на 0,9%, або на 7,2 млрд грн, – до 854,4 млрд грн. Зокрема гривневі кредити для бізнесу виросли майже на 1%, або на 5,3 млрд грн, – до 560,3 млрд грн, тоді як валютні – зменшилися на 0,4%, або на $28,7 млн, – до $6,9 млрд.

Динаміка депозитів

Зменшення депозитів у січні пов'язано зі скороченням обсягу депозитів бізнесу: гривневі внески зменшились на 5,5%, або на 72,8 млрд грн, – до 1,26 трлн грн, а валютні – на 0,3%, або на $29,2 млн – до $10,04 млрд.

Щодо домогосподарств, то обсяг їхніх гривневих депозитів упродовж місяця практично не змінився і зріс лише на 132 млн грн – до 940,5 млрд грн, тоді як валютні депозити збільшилися на 1,2%, або на $129,9 млн – до $10,94 млрд.

Курс долара

Як повідомили в Нацбанку, протягом місяця курс долара зріс із 42,35 грн/$1 до 42,85 грн/$1, при цьому 19 січня був зафіксований історичний мінімум офіційного курсу гривні – 43,41 грн/$1.

Порівняння з даними торік

Як зазначається, у січні 2026 року порівняно із січнем 2025 року обсяг гривневих кредитів юридичних осіб зменшився на 1,8%, а кредитів населення – збільшився на 26,5%.

При цьому бізнес збільшив осяг валютних кредитів на 18,1%, тоді як населення – зменшило на 12,4%.

Гривневі депозити юридичних осіб проти січня 2025 року зросли майже на 22%, а валютні – зменшилися на 2%.

Населення збільшило гривневі вклади на 18,7%, валютні – на 8,9%.

Наприкінці минулого року перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що зростання чистих гривневих кредитів бізнесу в Україні за рік прискорилося до 35%, а роздрібного кредитування – до 33%.

У лютому 2026 року голова Національного банку України Андрій Пишний сказав, що динаміка відновлення кредитування в Україні наразі відповідає мирному часу, а банківська система фактично готова до "кредитної експансії".

Як повідомлялося, платоспроможні банки в Україні за підсумками 2025 року отримали 126,8 млрд грн чистого прибутку.