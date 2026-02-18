Валютні депозити українців у січні зросли майже на $130 мільйонів, – НБУ
Банки в Україні за січень цього року збільшили обсяг кредитування на 1,2%, або на 14,8 млрд грн, – до 1,21 трлн грн і зменшили депозитну базу на 2,1%, або на 67,8 млрд грн, – до 3,17 трлн грн.
Як свідчать дані Національного банку України, основний приріст кредитного портфеля забезпечили домогосподарства, де обсяг кредитів зріс на 2,4%, або на 8,1 млрд грн, – до 349,9 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.
Кредити населення та бізнесу
Гривневі кредити домогосподарств у січні збільшилися на 2,4%, або майже на 8 млрд грн, – до 340 млрд грн, а валютні – на 0,4%, або на $0,83 млн, – до $233 млн.
При цьому приріст обсягу кредитного портфеля корпоративного сегмента підвищився на 0,9%, або на 7,2 млрд грн, – до 854,4 млрд грн. Зокрема гривневі кредити для бізнесу виросли майже на 1%, або на 5,3 млрд грн, – до 560,3 млрд грн, тоді як валютні – зменшилися на 0,4%, або на $28,7 млн, – до $6,9 млрд.
Динаміка депозитів
Зменшення депозитів у січні пов'язано зі скороченням обсягу депозитів бізнесу: гривневі внески зменшились на 5,5%, або на 72,8 млрд грн, – до 1,26 трлн грн, а валютні – на 0,3%, або на $29,2 млн – до $10,04 млрд.
Щодо домогосподарств, то обсяг їхніх гривневих депозитів упродовж місяця практично не змінився і зріс лише на 132 млн грн – до 940,5 млрд грн, тоді як валютні депозити збільшилися на 1,2%, або на $129,9 млн – до $10,94 млрд.
Курс долара
Як повідомили в Нацбанку, протягом місяця курс долара зріс із 42,35 грн/$1 до 42,85 грн/$1, при цьому 19 січня був зафіксований історичний мінімум офіційного курсу гривні – 43,41 грн/$1.
Порівняння з даними торік
Як зазначається, у січні 2026 року порівняно із січнем 2025 року обсяг гривневих кредитів юридичних осіб зменшився на 1,8%, а кредитів населення – збільшився на 26,5%.
При цьому бізнес збільшив осяг валютних кредитів на 18,1%, тоді як населення – зменшило на 12,4%.
Гривневі депозити юридичних осіб проти січня 2025 року зросли майже на 22%, а валютні – зменшилися на 2%.
Населення збільшило гривневі вклади на 18,7%, валютні – на 8,9%.
Наприкінці минулого року перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що зростання чистих гривневих кредитів бізнесу в Україні за рік прискорилося до 35%, а роздрібного кредитування – до 33%.
У лютому 2026 року голова Національного банку України Андрій Пишний сказав, що динаміка відновлення кредитування в Україні наразі відповідає мирному часу, а банківська система фактично готова до "кредитної експансії".
Як повідомлялося, платоспроможні банки в Україні за підсумками 2025 року отримали 126,8 млрд грн чистого прибутку.
Чогось населення не довіряє вкладати кошти у Фламіндіч-Облігації
Увеличились аж на 1,2% , Карл ! )))
"Тоді як валютні депозити збільшилися на 1,2%, або на $129,9" - тобто аж 1,2%, ОДИН відсоток.
Нагадаю, інфляція мінімум 10%, а реальна до 30% !!! А пишуть про зростання аж про 1,2%.
150 млн баксів в маштабах країни це трохи більше ніж НІЩО. На 10 млн людей це по 15 баксів.
15 баксів на зараз це дві гарні ПІЦИ, і все.
Математика є, але мамкині керівники і стати малюють цифри.
Це типу як пишуть статистику мальовану по з.п., що середня з.п. 17 000 грн, а під нею стаття "українці більшість виживає" ... Біполяра і мальовані цифри.