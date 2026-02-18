Понад третину надходжень до держбюджету ‒ від торгівлі та переробної промисловості: деталі січня

Підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили понад третину всіх надходжень до зведеного бюджету України в січні 2026 року. Їхній сумарний внесок склав 36,4 %, що підкреслює вирішальну роль цих секторів у наповненні держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Ключові галузі:

  • Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів ‒ 19,5 %,
  • Переробна промисловість ‒ 16,9 %.
  • Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування ‒ 12,8 %,
  • Добувна промисловість і розроблення кар’єрів ‒ 5,7 %.

Порівняно з січнем 2025 року низка галузей суттєво збільшила сплату податків:

  • Переробна промисловість ‒ зростання на 18,8 % (+4,1 млрд грн),
  • Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування ‒ на 12 % (+2,1 млрд грн),
  • Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів ‒ на 6,7 % (+1,9 млрд грн),
  • Добувна промисловість і розроблення кар’єрів ‒ на 26,6 % (+1,9 млрд грн).

Як повідомлялося, у січні 2026 року місцеві бюджети України отримали 28,4 млн грн туристичного збору. Це на 14,3 % більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження склали 24,9 млн грн.

Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів Львівської області ‒ 5,9 млн грн, Івано-Франківської області ‒ 5,6 млн грн, міста Києва ‒ 5,6 млн грн та Закарпатської області ‒ 3 млн грн.

