Meta закупить мільйони процесорів Nvidia: компанії уклали масштабну угоду

Компанія Meta уклала угоду з Nvidia про закупівлю мільйонів процесорів протягом найближчих кількох років. Цей контракт суттєво поглиблює партнерство між двома ключовими гравцями на ринку штучного інтелекту та посилює їхні позиції.

Крім того, це створює серйозний тиск на конкурентів у сегменті ШІ-апаратного забезпечення, повідомляє Bloomberg.

Meta вперше планує використовувати центральні процесори Nvidia Grace як самостійні CPU в окремих комп’ютерних системах. Також планується масштабне впровадження процесорів Nvidia Blackwell і наступного покоління Rubin GPU, а також інтеграцію мережевого обладнання Spectrum-X Ethernet для платформи Meta Facebook Open Switching System.

Це рішення підкріплює амбіції Meta у розвитку штучного інтелекту та розширює її залежність від Nvidia в побудові ШІ-інфраструктури дата-центрів.

"Ми раді розширити наше партнерство з Nvidia для розбудови передових кластерів за допомогою їхньої платформи Vera Rubin, щоб забезпечити персональним суперінтелектом кожного у світі", ‒ зазначив генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

За оцінками аналітиків IDC, середня вартість одного AI-прискорювача від Nvidia становить $16 061. Таким чином, закупівля лише одного мільйона таких чипів обійдеться Meta щонайменше в $16 млрд (без урахування вищої ціни на новітні моделі та додаткового мережевого обладнання).

Як повідомлялося, компанія Meta отримала патент на велику мовну модель, яка може імітувати поведінку людини в соціальних мережах навіть після її смерті або тривалої відсутності. Технологія передбачає створення цифрового двійника користувача на основі зібраних персональних даних ‒ насамперед його активності на платформі: опублікованих постів, коментарів, лайків та інших взаємодій.

Цифровий клон аналізує стиль спілкування, звички та типові реакції людини, після чого здатен самостійно підтримувати активність профілю: ставити лайки, писати коментарі, відповідати на повідомлення та продовжувати взаємодію з іншими користувачами.