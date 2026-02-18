У Польщі заборонили в’їзд китайських авто на військові об’єкти: що відомо?

Польські військові заборонили в’їзд автомобілів китайського виробництва на територію охоронюваних військових об’єктів.

Рішення прийняв Генеральний штаб Збройних сил Польщі після аналізу ризиків, пов’язаних із цифровими системами сучасних транспортних засобів, повідомляє RMF24.

Заборона пояснюється занепокоєнням щодо потенційної можливості неконтрольованого збору та використання даних цими системами. Метою заходу є посилення захисту критичної військової інфраструктури та запобігання витоку конфіденційної інформації.

Обмеження стосуються не лише китайських марок, а й будь-яких транспортних засобів, оснащених вбудованими або додатковими пристроями, які можуть фіксувати місцезнаходження, зображення чи звук. В’їзд таких авто можливий лише після відключення відповідних функцій та за умови дотримання всіх запобіжних заходів, передбачених правилами безпеки об’єкта.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Командири військових частин зобов’язані організувати безпечні парковки за межами охоронюваної території, де водії зможуть залишати свої машини.

Винятки діятимуть для загальнодоступних об’єктів, зокрема військових шпиталів, а також для транспортних засобів Збройних сил Польщі та інших служб під час виконання рятувальних чи службових завдань на території підрозділів.

Як повідомлялося, в Польщі планують створити резерв високої готовності, який дозволить оперативно мобілізувати до 500 тисяч військовослужбовців. Програма передбачає добровільну та оплачувану участь резервістів, які регулярно проходитимуть навчання.

До служби на рівних умовах залучатимуться як чоловіки, так і жінки. Згідно з планом, 300 тисяч осіб становитимуть професійна армія та війська територіальної оборони, а ще 200 тисяч ‒ резервісти різних категорій.