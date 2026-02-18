Росія посилює контроль за мобільним зв’язком: запускають "дитячі" номери та прив’язкк SIM-карт до IMEI

У Росії ухвалили два нові закони, які суттєво посилюють державний контроль над користувачами мобільного зв'язку. Офіційно їх пояснюють боротьбою з кібершахрайством, але на практиці вони перетворюють звичайні SIM-карти на інструмент масового стеження, обмежуючи свободу пересічних громадян у користуванні гаджетами та передачі даних.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Перший закон зобов’язує прив’язувати кожну зміну SIM-карти до унікального IMEI-номера пристрою. Тепер просто переставити SIM-карту в інший телефон не вийде: доведеться офіційно перереєструвати її в договорі з оператором, внісши IMEI нового апарату до спеціальної державної бази даних.

Другий закон запроваджує категорію "дитячої" SIM-карти. Батьки зобов’язані повідомляти оператора про передачу номера неповнолітній дитині, після чого SIM отримує спеціальний статус.

Оператори мусять застосовувати до таких номерів "особливі заходи" для захисту від шахрайських схем, а вся інформація про дитину передається до централізованої державної системи. Крім того, власники сайтів і онлайн-сервісів також зобов’язані використовувати ці дані, що фактично розширює державний моніторинг онлайн-активності неповнолітніх.

"Ці закони не лише не розв’яжуть проблему шахрайства, але й посилять залежність громадян від державних баз даних, де будь-яка помилка чи зловживання може призвести до блокування зв'язку. У країні, де вже панує цензура в інтернеті та стеження за опозицією, ці нововведення стають черговим елементом тоталітарного контролю", ‒ зазначили у СЗРУ.

Як повідомлялося, в Росії з 1 квітня може бути повністю заблоковано месенджер Telegram. Про це повідомив телеграм-канал Baza з посиланням на власні джерела.

За інформацією каналу, Роскомнадзор нібито готує "тотальне блокування" месенджера за схемою, аналогічною до Instagram і Facebook, які в РФ визнані екстремістськими матеріалами та заборонені.

Зазначається, що Telegram може повністю припинити роботу на всій території Росії як у мобільному інтернеті, так і через Wi-Fi.