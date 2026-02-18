Польська Orlen планує збільшити постачання газу до України на 40%

Польська державна енергетична компанія Orlen планує поставити Україні понад 1 млрд куб. м природного газу протягом 2026 року.

Про це заявив генеральний директор компанії Іренеуш Фафара, повідомляє профільне видання ExPro.

За словами Фафара, обсяги постачань до України суттєво зростуть порівняно з 2025 роком, коли Orlen експортувала близько 0,7 млрд куб. м газу. Таким чином, компанія очікує збільшити постачання більш ніж на 40% у річному вимірі.

Газ надходить за комерційними контрактами між Orlen та українськими партнерами, насамперед державною компанією НАК "Нафтогаз України". У 2025 році частина цих обсягів використовувалася для покриття пікових потреб в періоди високого попиту, спричиненого падінням внутрішнього видобутку після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

У листопаді 2025 року "Нафтогаз" та Orlen узгодили постачання 300 млн куб. м американського скрапленого природного газу (LNG) через територію Польщі в першому кварталі 2026 року.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на об’єкти групи "Нафтогаз". Лише протягом 2025 року зафіксовано 229 таких атак ‒ це більше, ніж за три попередні роки разом узяті.

Найінтенсивнішим став жовтень 2025 року, коли по інфраструктурі "Нафтогазу" було завдано 25 комбінованих атак за один місяць. Загалом з 2022 року по об’єктах групи "Нафтогаз" застосовано понад 1700 засобів ураження, серед яких ракети, дрони та артилерія. З них 1399 засобів ‒ саме у 2025 році.