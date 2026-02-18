За сумами переважають кредитові перекази бізнесу, за кількістю – населення: Нацбанк показав статистику за 2025 рік

Упродовж 2025 року бізнес і населення активно здійснювали кредитові та дебетові перекази. Загалом за минулий рік в межах України виконано понад 3,1 млрд платіжних операцій, ініційованих за допомогою кредитового трансферу та прямого дебету.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Кредитові перекази домінують

Послуги з виконання платіжних операцій за допомогою кредитового трансферу та прямого дебету у 2025 році населенню та бізнесу надавали 60 банків і три небанківські фінансові установи.

В межах України торік за допомогою кредитового трансферу здійснено 3 126,1 млн операцій на загальну суму понад 48 768,44 млрд грн.

Транскордонні операції з кредитовим трансфером у 2025 році становили:

в Україну ‒ 9,9 млн операцій на суму $72,32 млрд в еквіваленті (у 2024 році ‒ 5,7 млн операцій на $69,27 млрд в еквіваленті);

з України ‒ 2,5 млн операцій на суму $89,99 млрд в еквіваленті (у 2024 році ‒ 1,4 млн операцій на $77,06 млрд в еквіваленті).

За той же період виконано 2,7 млн платіжних операцій за допомогою прямого дебету на суму 15,41 млрд грн (у 2024 році ‒ 1,7 млн операцій на 31,20 млрд грн).

Операції в межах України

У 2025 році найбільша кількість платіжних операцій у межах України за допомогою кредитового трансферу виконана з рахунків фізичних осіб ‒ 2 505,2 млн, або 80,14 % від загальної кількості таких операцій.

Водночас за сумою переважна частка припадає на операції з рахунків суб’єктів господарювання ‒ 45 423,93 млрд грн, або 93,14 % від загальної суми.

Транскордонні операції

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону надійшло 7,2 млн операцій, або 72,70 % від загальної кількості платіжних операцій за допомогою кредитового трансферу.

Водночас $68,88 млрд в еквіваленті, або 95,25 % від загальної суми, надійшло з-за кордону на користь суб’єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами). Найбільше коштів надходило з країн ЄС (46,68 %), Швейцарії (20,46 %) та США (11,04 %).

Найбільший обсяг операцій з України за допомогою кредитового трансферу здійснив бізнес (за зовнішньоекономічними контрактами) ‒ 1,2 млн операцій на суму $89,42 млрд в еквіваленті. Це становить 47,98 % від загальної кількості та 99,37 % від загальної суми таких операцій.

Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (58,38 %), Швейцарії (10,85 %) та Великої Британії (6,81 %).

Як повідомлялося, у січні 2026 року банки України збільшили обсяг кредитування на 1,2 %, або на 14,8 млрд грн, ‒ до 1,21 трлн грн. Водночас депозитна база скоротилася на 2,1 %, або на 67,8 млрд грн, ‒ до 3,17 трлн грн.

Основний приріст кредитного портфеля забезпечили домогосподарства: обсяг кредитів для фізичних осіб зріс на 2,4 %, або на 8,1 млрд грн, ‒ до 349,9 млрд грн.