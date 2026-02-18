Торгівля та промисловість у січні забезпечили 36% податкових надходжень до бюджету України

Понад третину всіх податкових надходжень до зведеного бюджету України в січні 2026 року забезпечили підприємства торгівлі та переробної промисловості.

Як повідомили в Державній податковій службі, загалом їхній внесок становив 36,4%.

Зокрема:

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 19,5%,

переробна промисловість – 16,9%.

Інші сфери

Також значні надходження забезпечували:

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 12,8%,

добувна промисловість і розроблення кар'єрів – 5,7%.

Зростання за рік

Окрім того, порівняно з аналогічним періодом минулого року деякі галузі показали суттєве зростання сплати податків, зокрема, це:

переробна промисловість – 18,8% (+4,1 млрд грн),

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 12% (+2,1 млрд грн),

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,7% (+1,9 млрд грн),

добувна промисловість і розроблення кар'єрів – 26,6% (+1,9 млрд грн).

Як повідомлялося, в Україні станом на середину лютого частка податкових накладних, реєстрацію яких зупинено, становить 0,1%, тоді як на початок 2025 року цей показник становив 0,76%.

На початку лютого Міністерство фінансів оприлюднило роз'яснення платникам податків порядок підтвердження неможливості своєчасного виконання податкових обов'язків у разі відключення електроенергії або настання інших об'єктивних обставин, які унеможливлюють подання звітності чи реєстрацію податкових і акцизних накладних.

До того стало відомо, що платники податків звільняються від відповідальності, якщо вони не мають можливості виконати свої податкові обов'язки щодо подання податкової звітності, реєстрації податкових накладних, акцизних накладних та інших подібних документів, зокрема через відключення електроенергії.