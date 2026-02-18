У Раді пояснили, хто зможе отримати безкоштовне житло від держави. ПЕРЕЛІК

Право на безоплатне отримання житла від держави матимуть чотири категорії населення, тоді як для інших службове житло надаватиметься виключно в оренду.

Як повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, відповідні зміни регламентовано законом "Про основні засади житлової політики".

Шуляк нагадала, що раніше в законодавстві була можливість приватизації службового житла: людина, яка отримувала службову квартиру через роботу в державних структурах, могла оформити її у власність безкоштовно. Однак новий закон скасовує цю можливість для більшості категорій.

Безоплатне житло залишатиметься доступним лише для чотирьох визначених груп, і лише вони зможуть його приватизувати у майбутньому.

Кому надаватимуть житло

Зокрема, житло для зазначених груп надаватиметься через встановлені процедури:

військовослужбовці та правоохоронці – через відповідні відомства,

рятувальники – через органи Державної служби з надзвичайних ситуацій,

діти-сироти – через соціальні служби або органи опіки та піклування.

Для всіх інших службове житло матиме виключно тимчасовий статус – користування без права власності на умовах оренди.

Окрім того, буде запроваджений інструмент доступного соціального житла для інших категорій населення.

Коли почнуть діяти нові правила

"Усі, хто наразі оформлює документи на приватизацію, матимуть час завершити процес протягом дії воєнного стану плюс один рік. Після цього безоплатне житло буде доступне лише для військовослужбовців та їхніх родин, представників Національної поліції та ДСНС, а також дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", – зазначила Шуляк.

За її словами, всі інші схеми приватизації, особливо службового житла, будуть скасовані.

"Раніше траплялися випадки, коли люди неодноразово приватизовували службове житло, продавали його та знову отримували. Тепер це неможливо – службове житло матиме виключно тимчасовий статус", – наголосила Шуляк.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про основні засади житлової політики. Закон створює умови, за яких громадяни матимуть реальні можливості для оренди або набуття житла у власність.

Також повідомлялося, що програми Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, спрямовані на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, в 2026 році задовольнять потреби понад 41 тис. осіб.