У Міненерго створять новий підрозділ із питань посилення генерації. Що він робитиме?

У Міністерстві енергетики України створять новий підрозділ, що буде займатися питаннями посилення енергогенерації.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Валентина Москаленко, передає Укрінформ.

"У нас створюється новий підрозділ, який буде за руку водити інвесторів, особливо по когенераційних установках, по всій газовій розподіленій генерації, окремо по "сонцю". Тобто наша задача на найближчі весну-літо – максимально донаростити додаткову генерацію для того, щоб кожен регіон наступну зиму пройшов без надзвичайної ситуації, без відключень", – пояснила Москаленко.

Підготовка до опалювального сезону

Москаленко також повідомила, що наразі Міненерго спільно з Міністерством розвитку громад та територій розробляє для кожної області загальні плани щодо підготовки до наступного опалювального зимового сезону.

Ці плани, зокрема, передбачатимуть створення нової системи розподіленої енергогенерації, підключення вже наявних та закупівлю нових когенераційних установок.

Розподілена генерація

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики України оприлюднило обсяги підключення розподіленої генерації в різних областях. Загалом установлено вже понад 1,4 ГВт такого обладнання.

Пошкодження енергетики

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок масованих російських атак в енергосистемі України виник дефіцит, покрити його за рахунок внутрішньої генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що повністю замінити систему централізованого опалення Києва на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо.

Стан енергосистеми

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через зростання споживання електроенергії в період сильних морозів. Холодна погода суттєво збільшила навантаження на мережі. Фахівці постійно координують роботу, щоб зберегти стабільність електропостачання.

У регіонах активно розвивається розподілена газова генерація. Зокрема, в Києві та Київській області цього року введено в експлуатацію 25,8 МВт додаткових потужностей. На кількох об'єктах пусконалагоджувальні роботи вже наближаються до завершення. Це дозволить суттєво підвищити енергетичну стійкість столиці та прилеглих районів.

Перед тим перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що за умови відсутності нових пошкоджень енергетичних об'єктів і підвищення ефективності роботи сонячних електростанцій до кінця лютого можливо зберегти режим відключень електроенергії для населення обсягом 3-3,5 черги з шести, який діє зараз.