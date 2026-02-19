Компанія Баффета інвестувала в The New York Times через 6 років після продажу всього газетного бізнесу

Через шість років після того, як американський підприємець Воррен Баффет продав усі газети свого інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway та передбачив спад для більшої частини галузі, компанія оголосила про нові інвестиції в розмірі $350 млн у газету The New York Times.

Як пише Associated Press, коли Баффет продав десятки газет Berkshire у 2020 році, він дійшов висновку, що галузь "зруйнована".

Проте навіть тоді він припустив, що газети з національним брендом, такі як Times або The Wall Street Journal, можуть досягти успіху.

Бізнес NYT

The New York Times, що історично була газетним виданням, на сьогодні – вже великий цифровий бізнес із популярними іграми, такими як Wordle, спортивною платформою під назвою The Athletic та понад 12 млн цифрових підписників.

"Це момент повного циклу для Berkshire Hathaway у реінвестуванні в новини та величезний вотум довіри Berkshire до бізнес-стратегії The New York Times", – сказав професор і завідувач кафедри місцевих новин у школі журналістики Medill Північно-Західного університету Тім Франклін.

На його думку, можливо, місцеві газети, що зазнають труднощів, можуть винести деякі уроки з "цифрового новинного гіганта", яким стала The New York Times, і знайти способи пропонувати онлайн-ігри та демонструвати місцеве спортивне висвітлення, яке читачі не можуть отримати в іншому місці.

The New York Times – американська щоденна газета, що видається в Нью-Йорку з 18 вересня 1851 року. Посідає третє місце за тиражем у країні після USA Today та The Wall Street Journal та 40 – у світі.

Баффет у Berkshire Hathaway

Як повідомлялося, в травні 2025 року американський мільярдер, філантроп та інвестор Воррен Баффет оголосив, що йде з посади головного виконавчого директора інвестиційної компанії Berkshire Hathaway, яку очолював 60 років, наприкінці 2025 року та передасть кермо влади віцеголові Грегу Абелю.

Баффет узяв на себе управління Berkshire у 1965 році та разом зі своїм давнім другом і діловим партнером Чарлі Мангером, який помер у листопаді 2023 року. Зі штаб-квартирою в Омасі (США), де виросли Баффет і Мангер, Berkshire зараз має близько 200 підприємств.

У серпні 2024 року ринкова вартість інвестиційної компанії Berkshire Hathaway американського інвестбанкіра Воррена Баффетта вперше перевищила $1 трлн.