Уряд готується до запуску платформи "еТютюн": що змінюється для споживачів та бізнесу?

Уряд ухвалив постанову, яка відкриває можливість запуску цифрової платформи "еТютюн". Таким чином застарілий підхід з поданням звітів про тютюнові вироби у вигляді паперових стосів буде остаточно усунений.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Що змінюється для громадян та бізнесу

Раніше дані про фактичний склад тютюнових виробів розчинялися серед паперових звітів та численних Excel-таблиць, створюючи "сірі зони".

Що отримує кожна сторона:

Споживачі ‒ можливість отримати достовірну інформацію. Дані про інгредієнти та викиди стануть відкритими. Це забезпечує цифрову безбар’єрність, коли реальний склад продукції можна дізнатися за кілька кліків, а не покладатися на маркетингові твердження.

Бізнес ‒ сервіс замість тиску. Бюрократичні бар’єри усуваються. Документи подаються в електронному вигляді, дані не губляться, а звіти проходять автоматичну перевірку.

Держава ‒ можливість прозорого контролю. З’являється повне бачення ситуації на ринку та усуваються корупційні ризики.

Як це працюватиме

Замість "ручних" процесів діятиме алгоритм. Підприємства подаватимуть звітність через спеціальний портал, а система автоматично перевірятиме заповнені документи. Якщо дані некоректні або неповні ‒ документ не буде прийнято. Це забезпечує відсутність впливу людського фактора та робить роботу ринку більш чесною.

Як повідомлялося, Запуск "еАкцизу", запланований на 1 січня 2026 року як один із ключових інструментів боротьби з тіньовим обігом алкоголю та тютюну, був зірваний через дії Міністерства цифрової трансформації. Про це заявив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

За його словами, щоб не допустити паралічу ринку підакцизної продукції, у максимально стислі терміни було ухвалено закон, яким перенесено впровадження "еАкцизу" на 1 листопада 2026 року.

На думку депутата, додаткове відтермінування розробки програмного забезпечення Міністерством цифрової трансформації на 10 місяців створює ризики мільярдних втрат для бюджету та серйозних збитків для бізнесу.