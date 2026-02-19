Попри проблеми з енергетикою українці продовжують купувати електромобілі: де найбільше реєстрацій?

У січні український автопарк поповнили 2873 електромобілі BEV.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільші обсяги реєстрацій продемонстрували:

  1. м. Київ – 393 од. (44% вживані)
  2. Київська область – 277 од. (60% вживані)
  3. Львівська область – 241 од. (84% вживані)
  4. Дніпропетровська область – 229 од. (50% вживані)
  5. Одеська область – 210 од. (61% вживані)

У сегменті нових авто найпопулярнішим електромобілем у цих регіонах, окрім Києва, став BYD Leopard 3. У столиці частіше обирали BYD Yuan Up.

Серед уживаних електромобілів, ввезених з-за кордону, лідерами стали:

  • Tesla Model 3 – у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях;
  • Nissan Leaf – у Львівській області.

Як повідомлялося, У 2025 році в Україну було ввезено 504 автомобілі, які підпадають під "податок на розкіш". Це в 3,2 раза менше, ніж у 2024 році, і водночас найнижчий показник за останні п’ять років.

Кожен другий автомобіль із категорії "розкішних" ‒ Porsche Taycan, завезли 232 одиниці. Загалом марка Porsche стала беззаперечним лідером у сегменті з додатковим оподаткуванням, на її автомобілі припадає 64% від загальної кількості.

