Попри проблеми з енергетикою українці продовжують купувати електромобілі: де найбільше реєстрацій?

У січні український автопарк поповнили 2873 електромобілі BEV.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільші обсяги реєстрацій продемонстрували:

м. Київ – 393 од. (44% вживані) Київська область – 277 од. (60% вживані) Львівська область – 241 од. (84% вживані) Дніпропетровська область – 229 од. (50% вживані) Одеська область – 210 од. (61% вживані)

У сегменті нових авто найпопулярнішим електромобілем у цих регіонах, окрім Києва, став BYD Leopard 3. У столиці частіше обирали BYD Yuan Up.

Серед уживаних електромобілів, ввезених з-за кордону, лідерами стали:

Tesla Model 3 – у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях;

Nissan Leaf – у Львівській області.

Як повідомлялося, У 2025 році в Україну було ввезено 504 автомобілі, які підпадають під "податок на розкіш". Це в 3,2 раза менше, ніж у 2024 році, і водночас найнижчий показник за останні п’ять років.

Кожен другий автомобіль із категорії "розкішних" ‒ Porsche Taycan, завезли 232 одиниці. Загалом марка Porsche стала беззаперечним лідером у сегменті з додатковим оподаткуванням, на її автомобілі припадає 64% від загальної кількості.