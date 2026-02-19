Обмеження через негоду скасовано: в Україні повністю відновили рух на державних трасах

На всіх дорогах державного значення скасовано тимчасові обмеження руху, які були введені раніше через негоду. Проїзд для всіх видів транспорту, включно з автобусами та вантажівками, відновлено, а пункти пропуску функціонують у звичайному режимі.

Про це повідомляє пресслужба Агентство відновлення.

Полтавська область

Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, км 130+438 – км 176+159: від примикання до траси М-03 (Київ – Харків) до перехрестя з трасою М-22 (Полтава – Олександрія)

Одеська область

М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), км 11+920 – км 308+000

Сумська область:

Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, км 202+872 – км 296+280 (м. Ромни – м. Суми)

Н-12 Суми – Полтава, км 10+809 – км 73+690 (м. Суми – м. Охтирка)

Н-12-1 Об’їзд м. Суми, км 0+000 – км 19+045

Р-61 Батурин – Конотоп – Суми, км 36+080 – км 153+693 (м. Конотоп – м. Суми)

Т-19-04 Білопілля – Терни – Липова Долина, км 31+475 – км 49+403 (с. Терни – с. Недригайлів)

Т-19-13 Ромни – Липова Долина – Тростянець – Мезенівка, км 5+134 – км 35+222 (м. Ромни – с. Липова Долина)

Р-44 Суми – Путивль – Глухів, км 77+242 – км 91+642 (с. Чумакове – м. Путивль)

М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ, км 144+993 – км 208+000 (межа Чернігівської області – с. Береза)

Як повідомлялося, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила терміново забезпечити готовність до проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.

"Насамперед це стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури", – зазначила прем'єрка.