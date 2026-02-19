Україна експортувала рекордні за 10 років обсяги вівса: хто основні покупці?

За першу половину сезону 2025/26 Україна відвантажила близько 40 тис. тонн вівса ‒ максимум за останні 10 років. Основний попит сформувався з боку Туреччини (приблизно 24 тис. тонн) та Індії (8,2 тис. тонн), що суттєво змінило географію збуту.

Про це повідомляють аналітики "УкрАгроКонсалт".

Ринок вівса в Україні розпочинає сезон 2025/26 з нетиповим поєднанням протилежних тенденцій: скорочення виробництва на тлі зростання зовнішнього попиту.

Зменшення посівних площ призвело до падіння валового збору до близько 360 тис. тонн, водночас культура зберігає стабільну врожайність на рівні 2,6 тонн з гектара. У такій конфігурації кожна тонна вівса набуває більшої стратегічної ваги для ринку.

Світовий контекст створює додатковий тиск на ціноутворення. Глобальне виробництво зросло до 24,9 млн тонн, а кінцеві запаси досягли рекордних показників, що обмежує потенціал зростання цін. За таких умов український ринок змушений функціонувати в умовах надлишкової глобальної пропозиції та жорсткої конкуренції.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Окрему роль відіграє сегмент переробки. Поступове відновлення виробництва та експорту вівсяних круп і пластівців повертає інтерес з боку країн ЄС, Ізраїлю та ринків Африки. Структура потоків стає більш різноманітною, а переробка знову займає помітне місце в експортній моделі.

Цінова динаміка на ключових світових ринках залишається стриманою. Поступове зниження котирувань у Європі та Австралії поєднується з обмеженим ефектом зростання імпорту Китаю.

За оцінками "УкрАгроКонсалт", подальший розвиток ситуації визначатиметься балансами попиту та пропозиції, а український ринок функціонуватиме в межах внутрішнього споживання та експортних можливостей.

Як повідомлялося, експорт борошна з України за підсумками 2025 року знизився до 66,8 тис. тонн, що стало мінімальним показником із 2006 року, коли було експортовано близько 10,5 тис. тонн цієї продукції. З ринків залишилася лише Молдова, водночас з’явилася можливість постачання до Європейського Союзу, куди надходить понад половину всього обсягу.