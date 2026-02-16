Експорт борошна з України впав до мінімуму за 20 років, – асоціація

Експорт борошна з України за підсумками 2025 року скоротився до 66,8 тис. тонн, що стало мінімальним показником із 2006 року, коли експортовано було всього близько 10,5 тис. тонн цієї продукції.

Про це свідчить звіт спілки "Борошномели України", передає АПК-Інформ.

"Війна практично перекрила можливість нашим борошномелам додатково заробляти на міжнародному ринку. Найчастіше додатковий заробіток полягав у тому, що експорт дозволяв збільшувати обсяги виробництва й цим зменшувати собівартість продукції. Але проблеми з логістикою призвели до того, що ми втратили практично всі звичні ринки", – зазначається у звіті.

Як зауважили в асоціації, із ринків залишилася тільки Молдова, і з'явилася можливість експорту до Європейського Союзу, куди йде більше половини всього обсягу.

Перспективи збільшення експорту

"Тобто ми можемо експортувати лише залізничним і автомобільним транспортом. І поки немає жодної надії на збільшення обсягів зовнішньої торгівлі", – також сказано в повідомленні.

В асоціації наголосили, що поки не відкриються українські порти, не буде можливості конкурувати на світовому ринку з рештою експортерів.

Як повідомлялося, в серпні минулого року стало відомо, що в Україні збудуть перший млин для переробки твердої пшениці вартістю близько 1 млрд грн.

До того повідомлялося, що українські виробники протягом 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортували лише 66,7 тис. тонн пшеничного борошна, що на 27,9% менше проти попереднього сезону, коли цей показник був на рівні 92,5 тис. тонн.

Також на початку лютого 2026 року стало відомо, що український аграрний сектор входить у непросту посівну кампанію 2026 року. За попередніми оцінками аналітиків, площі під зерновими скоротяться на 4% порівняно з минулим роком і становитимуть близько 11,5 млн гектарів.

У січні 2026 року обсяг експорту агропродукції досяг 5 млн тонн, що на 0,8% менше, ніж у грудні. Найбільшу частку в експорті зараз займає кукурудза. При цьому зафіксовано зростання експорту зернових культур, тоді як поставки інших видів агропродукції скоротилися.