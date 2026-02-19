Уряд запускає єдину платформу програм енергопідтримки громадян та бізнесу, ‒ Свириденко

Уряд запускає єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Тут зібрана повна інформація про всі чинні можливості підтримки, їхні умови та порядок подачі заявок. Це єдина точка доступу до інструментів, які допомагають посилити енергонезалежність домівок, підтримати людей і забезпечити безперебійну роботу бізнесу", ‒ пояснила Свириденко.

Допомога для людей:

Щомісячні виплати для працівників ремонтних бригад

"СвітлоДім" для енергонезалежності будинків

Пакунки тепла для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів

Екофлоу для дітей з інвалідністю групи А

Підтримка бізнесу:

Допомога ФОПам на енергостійкість від 7 500 до 15 000 грн на придбання або ремонт генераторів, пальне чи оплату комунальних послуг

Кредит 0% на енергообладнання до 10 млн грн строком до 3 років на генератори

Доступні кредити "5-7-9%" на енергообладнання

Відсьогодні також стартує подача у банках-партнерах на дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок:

Енергопідтримка для ОСББ та ЖБК

Енергопідтримка для приватних будинків і таунхаусів

Як повідомлялося, 18 лютого Кабінет Міністрів запустив програму пільгових кредитів для придбання енергетичного обладнання для багатоповерхових та приватних будинків. ОСББ та ЖБК можуть отримати пільговий кредит на суму до 3 млн гривень строком до 3 років. Ставка за кредитом коливатиметься від 0% річних на один рік до 7% на три роки.

Кошти можна використовувати для придбання генератора, сонячної електростанції або теплового насоса. Держава компенсуватиме частину вартості обладнання: до 50% вартості генератора та до 70% вартості сонячної електростанції або теплового насоса.