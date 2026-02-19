Законопроєкт про нікотинові паучі потребує доопрацювання відповідно до законодавства ЄС, – комітет

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу рекомендував доопрацювати законопроєкт №14110-д про регулювання нікотинових паучів з урахуванням норм ЄС та після консультацій з Європейською Комісією.

Про це зазначено у відповідному висновку комітету.

У документі вказується, що деякі положення законопроєкту суперечать праву ЄС. Зокрема, йдеться про алогічне визначення нікотиновмісного продукту як "тютюнового виробу, що не містить тютюну" та інші невідповідності.

Щодо запропонованого максимального рівня нікотину в 1 мг на пауч комітет вважає, що таке обмеження "цілком може стати технічним бар’єром у торгівлі з ЄС".

"Встановлення ліміту нікотину в 1 мг, якому не відповідають стандартні діапазони на ринку ЄС, що становлять 3-20 мг, фактично може унеможливити доступ імпортних товарів на ринок України", ‒ зазначено у висновку.

Наприкінці 2025 року Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №14110-д щодо регулювання нікотинових паучів і рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні за основу.

Законопроєкт передбачає заборону продажу паучів неповнолітнім, заборону реклами, спонсорства та промоції, розміщення медичного попередження на упаковці не менш ніж на 65% її площі, а також граничний вміст 1 мг нікотину в одному паучі.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, Американська торгівельна палата в Україні (AmChem), Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) та Спілка українських підприємців (СУП) висловилися проти законопроєкту №14110-д, оскільки він фактично запроваджує заборону обігу нікотинових паучів.

"Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців не підтримують законопроєкт №14110-д у поточній редакції. Адже він створює ризики для бюджету, інвестиційного клімату та сприяє тінізації ринку, а також не узгоджується з профільною Директивою ЄС та з міжнародною практикою загалом", – зазначається у заяві бізнес-асоціацій.