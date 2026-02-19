Уряд розширив програми енергопідтримки будинків: що змінилося?

Уряд посилює підтримку енергетичної автономності багатоквартирних будинків. Відтепер ОСББ та ЖБК можуть одночасно використовувати грантову допомогу та пільгове кредитування для придбання одного й того самого енергообладнання.

Постановою, підготовленою спільно Мінрозвитку та Мінекономіки, розширено можливості грантового компоненту та спрощено правила участі, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

"Грант і кредит ‒ це два взаємодоповнюючі компоненти, які разом дозволяють профінансувати необхідне обладнання", ‒ зазначив Кулеба.

Що змінилося?

Відтепер грантовий компонент (Фонд енергоефективності) може покривати:

до 70% вартості сонячних електростанцій, систем зберігання енергії та теплових насосів;

до 50% вартості генераторів.

Кредитний компонент дозволяє профінансувати ту частину вартості обладнання, яка не покривається грантом.

Паралельно ОСББ можуть оформити пільговий кредит під 0% у 43 банках-партнерах програми "5–7–9%" на фінансування того ж самого обладнання, що частково покривається грантом. Сума кредиту становить до 3 млн грн строком до 3 років.

Як повідомлялося, уряд запускає єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад у період складної зими. Платформа містить повну інформацію про всі чинні програми, їхні умови та порядок подачі заявок.

Це єдина точка доступу до інструментів, що дозволяють підвищити енергонезалежність будинків, підтримати громадян та забезпечити безперебійну роботу бізнесу.