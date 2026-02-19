У січні власники елітних авто сплатили 35 млн грн транспортного податку: де надходжень найбільше?

За підсумками січня 2026 року власники дорогих автомобілів спрямували до місцевих бюджетів 34,6 млн грн транспортного податку. Цей платіж здійснили 2 812 платників – як фізичні особи, так і підприємства. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 18,5%.

У січні 2025 року цей показник становив 29,2 млн грн, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

До оподаткування потрапляють елітні автомобілі віком до 5 років, середня ринкова вартість яких перевищує встановлений поріг – у 2026 році це понад 3,2 млн грн. Для таких авто встановлено фіксовану ставку транспортного податку – 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.

Лідерами за обсягами сплати стали:

Київ – 10,7 млн грн

Дніпропетровська область – 2,8 млн грн

Київська область – 2,8 млн грн

Львівська область – 2,7 млн грн

Ці регіони традиційно демонструють найвищі показники через велику кількість преміальних автомобілів.

До офіційного переліку автомобілів, що підлягають транспортному податку у 2026 році, включено 1 259 моделей преміум- та люкс-класу, визначених Міністерством економіки України. Перелік оприлюднений на офіційному сайті міністерства і слугує підставою для нарахування податку. Серед марок, автомобілі яких найчастіше потрапляють до списку, – Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.

Як повідомлялося, у 2025 році до України було ввезено 504 автомобілі, що підпадають під "податок на розкіш". Цей показник у 3,2 раза менший, ніж у 2024 році, і є найнижчим за останні п’ять років.

Кожен другий автомобіль у категорії "розкішних" ‒ Porsche Taycan, таких завезли 232 одиниці. У результаті марка Porsche стала беззаперечним лідером у сегменті з додатковим оподаткуванням, на її авто припадає 64% від загальної кількості.