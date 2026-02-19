1 гривня на рік: Кабмін дозволив оренду держмайна для переселенців за символічну плату

Уряд запровадив спрощену процедуру надання тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Організації та установи, які надають прихисток ВПО, отримали можливість орендувати державне та комунальне майно за символічну плату.

Про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що змінилося:

Громадські об’єднання та благодійні організації можуть орендувати приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою — 0,01 від розрахункової орендної плати.

Державні та комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту та соціального захисту можуть орендувати майно для розміщення ВПО без аукціону ‒ за 1 гривню на рік за кожен об’єкт.

Господарські товариства з державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення — також за 1 гривню на рік.

"Такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну", ‒ зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, Кабмін запускає механізм безвідсоткових позик для осіб, які змушені переїхати на нове місце проживання через надзвичайні ситуації. Такі пільгові кредити мають допомогти їм облаштуватися на новому місці, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Механізм передбачає можливість отримати одноразову безвідсоткову позику до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (приблизно 430 тис. грн) зі строком повернення до 15 років. Відсотки банкам компенсуватиме держава, тому для отримувачів позика буде безвідсотковою.