1 072 5

1 гривня на рік: Кабмін дозволив оренду держмайна для переселенців за символічну плату

впо

Уряд запровадив спрощену процедуру надання тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Організації та установи, які надають прихисток ВПО, отримали можливість орендувати державне та комунальне майно за символічну плату.

Про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що змінилося:

  • Громадські об’єднання та благодійні організації можуть орендувати приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою — 0,01 від розрахункової орендної плати.
  • Державні та комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту та соціального захисту можуть орендувати майно для розміщення ВПО без аукціону ‒ за 1 гривню на рік за кожен об’єкт.
  • Господарські товариства з державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення — також за 1 гривню на рік.

"Такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну", ‒ зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, Кабмін запускає механізм безвідсоткових позик для осіб, які змушені переїхати на нове місце проживання через надзвичайні ситуації. Такі пільгові кредити мають допомогти їм облаштуватися на новому місці, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Механізм передбачає можливість отримати одноразову безвідсоткову позику до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (приблизно 430 тис. грн) зі строком повернення до 15 років. Відсотки банкам компенсуватиме держава, тому для отримувачів позика буде безвідсотковою.

Автор: 

оренда житло нерухомість Свириденко Юлія ВПО
"Кабмін запускає механізм безвідсоткових позик,передбачає можливість отримати позику,можуть орендувати приміщення за символічною ставкою" - оцініть красу цих фраз...Ні,там не ідіоти сидять,хоча кажуть про якусь там какістократію...
19.02.2026 16:30 Відповісти
Оу! До держмайно, що на балансі у ДУСі - маєтки у кончі, феофанії можна так в оренду взяти?))
19.02.2026 18:04 Відповісти
Ну, по ходу, я так розумію, що правильні люди зараз багато чого хорошого візьмуть в аренду у держави до кінця військового стану + півроку. За 1 грн. І ВПО наврядчи ці об'єкти побачать.

Хочу помилятися, та ,як на мене, виглядає саме так.
19.02.2026 18:38 Відповісти
Не помиляєтесь..нажаль..
19.02.2026 19:31 Відповісти
сейчас люди при кормушке все возьмут за 1 грн и сдавать будут за кеш
20.02.2026 06:28 Відповісти

