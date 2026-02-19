Колишні облавтодори після аудиту передадуть на приватизацію, ‒ Держагентство з відновлення

Колишні облавтодори, які нині підпорядковані Держагентству з відновлення інфраструктури, після завершення аудиту будуть передані Фонду держмайна для приватизації.

Про це розповів голова Держагентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин в інтерв’ю ЕП.

"Зараз завершується аудит – майже рік триває структуризація. За останній рік їхня виручка зросла на 40%, цього року прогнозується ще плюс 60%. Після завершення аудиту передамо активи Фонду держмайна для приватизації", – зазначив Сухомлин.

Приватизація облавтодорів в Україні є частиною стратегії реформування дорожньої галузі, спрямованої на демонополізацію ринку та залучення приватних інвестицій.

Процес передбачає передачу непрофільних активів і підрозділів у приватну власність для підвищення ефективності будівництва та ремонту доріг.

Облавтодори ‒ це мережа дочірніх підприємств, які входила до структури ДАК "Автомобільні дороги України" (підпорядкована Укравтодору) та відповідали за утримання та ремонт доріг загального користування. Вони забезпечували функціонування дорожньої інфраструктури, проте часто піддавалися критиці через неефективне використання коштів та стан доріг.

Як повідомлялося, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила терміново забезпечити готовність до проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.

За її словами, відповідне доручення адресоване віцепрем’єр-міністру з відновлення України Олексій Кулеба та Державному агентству відновлення. Свириденко зазначила, що в державному бюджеті на 2026 рік передбачені кошти на ремонт автошляхів, а уряд працює над забезпеченням додаткового фінансування.