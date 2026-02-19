Колишні облавтодори після аудиту передадуть на приватизацію, ‒ Держагентство з відновлення

Колишні облавтодори, які нині підпорядковані Держагентству з відновлення інфраструктури, після завершення аудиту будуть передані Фонду держмайна для приватизації.

Про це розповів голова Держагентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин в інтерв’ю ЕП.

"Зараз завершується аудит – майже рік триває структуризація. За останній рік їхня виручка зросла на 40%, цього року прогнозується ще плюс 60%. Після завершення аудиту передамо активи Фонду держмайна для приватизації", – зазначив Сухомлин.

Приватизація облавтодорів в Україні є частиною стратегії реформування дорожньої галузі, спрямованої на демонополізацію ринку та залучення приватних інвестицій.

Процес передбачає передачу непрофільних активів і підрозділів у приватну власність для підвищення ефективності будівництва та ремонту доріг.

Облавтодори ‒ це мережа дочірніх підприємств, які входила до структури ДАК "Автомобільні дороги України" (підпорядкована Укравтодору) та відповідали за утримання та ремонт доріг загального користування. Вони забезпечували функціонування дорожньої інфраструктури, проте часто піддавалися критиці через неефективне використання коштів та стан доріг.

Як повідомлялося, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила терміново забезпечити готовність до проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.

За її словами, відповідне доручення адресоване віцепрем’єр-міністру з відновлення України Олексій Кулеба та Державному агентству відновлення. Свириденко зазначила, що в державному бюджеті на 2026 рік передбачені кошти на ремонт автошляхів, а уряд працює над забезпеченням додаткового фінансування.

19.02.2026 14:05 Відповісти
Міндіч і СоТоваріщі хотять павтаріть Велике Будівництво, але зараз вже 100% собі в кишеню, шоб не ділитись з откатчиками і державою.
19.02.2026 14:10 Відповісти
19.02.2026 14:29 Відповісти
Колишні облавтодори, які нині підпорядковані Держагентству з відновлення інфраструктури, через котрих "зелені грабіжники" грабили державну казну України ,після завершення аудиту будуть передані Фонду держмайна для приватизації.
19.02.2026 14:33 Відповісти
Професори знайшли нови теми, ці копійкі з дорів вже минуле. Там треба хоть щось робити. Краще атом граблями шерудити , та карасів у ставок ЗАС запускати.
19.02.2026 19:55 Відповісти

