ВАКС зобов’язав НАБУ розслідувати справу на 10 мільярдів про розкрадання активів операторів газових мереж, – адвокат

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочати розслідування справи про розтрату активів "Закарпатгазу", "Львівгазу" та інших операторів газових мереж на 10 млрд грн.

Таке рішення ВАКС ухвалив 12 лютого за результатами розгляду скарги на бездіяльність НАБУ, повідомив адвокат адвокатського об'єднання Legal Energy Микола Шиян агентству УНІАН.

Адвокат, який представляє власні інтереси як колишнього працівника, а також інтереси акціонерів підприємств, подав заяву про вчинене кримінальне правопорушення, але раніше в НАБУ йому відмовили у відкритті кримінального провадження.

"Суд визнав протиправною бездіяльність НАБУ та зобов’язав уповноважених осіб внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР)", – прокоментував Микола Шиян.

За словами адвоката, справа стосується виведення активів та доведення до банкрутства стратегічних газорозподільних підприємств АТ "Закарпатгаз" та АТ "Львівгаз" службовими особами АРМА, АТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" та НАК "Нафтогаз України". Він зауважив, що вартість цих активів зменшилася з 26 мільярдів гривень у 2022 році до 16 мільярдів у 2024 році, що свідчить про збитки на суму понад 10 мільярдів гривень.

"Метою арешту та передачі активів в управління є виключно забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості. Держава взяла ці акції "на зберігання", гарантуючи, що бізнес не буде знищено. Однак замість збереження активів ми отримали сплановану диверсію, яка на сьогодні вже стала доконаним фактом: група "Нафтогаз", якій держава довірила захист цих підприємств, цинічно ініціює процедури їхньої ліквідації, власноруч знищуючи ввірений їй ресурс", – вважає Шиян.

За словами адвоката, за два роки управління арештовані активи не збережено:

підприємства галузі за 2 роки втратили 40% вартості активів, це підтверджено фінансовими звітами, однак є підстави вважати, що сьогодні реальна вартість цих активів наближається до 0;

штат працівників газорозподільних підприємств скорочено на 86%, звільнено понад 36 тисяч фахівців;

ліцензії операторів, зокрема АТ "Львівгаз", були зупинені НКРЕКП через виведення цілісного майнового комплексу (газопроводи, обладнання, транспорт), всього бізнесу з розподілу газу, включно з працівниками на баланс ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до групи "Нафтогаз";

корпоративні права (акції) були знецінені через втрату підприємствами активів, а майнові права акціонерів – порушені.

"Фінальним акордом цього злочину стало те, що ми бачимо станом на 26 січня 2026 року, коли група "Нафтогаз", яка через "Чорноморнафтогаз" керувала цими активами, тепер подає на банкрутство цих підприємств (зокрема справи №910/731/26, №921/708/25). Процедури банкрутства використовуються як інструмент для приховування слідів розкрадання активів. Це прямо суперечить інтересам держави та понад 6000 акціонерів АТ "Львівгаз" і десятків тисяч акціонерів інших операторів ГРМ", – заявляє Шиян.

Як повідомлялося, у травні 2022 року в межах кримінального провадження №62021000000000160 було накладено арешт на корпоративні права (акції) 26 операторів газорозподільних мереж. Метою арешту, відповідно до ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України та положень закону про АРМА, було забезпечення збереження активів та їх економічної вартості як речових доказів.

Надалі зазначені активи на підставі розпорядження Кабміну №429-р були передані в управління АТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз", що входить до групи НАК "Нафтогаз України".

У подальшому основні засоби та господарська діяльність операторів газорозподільних мереж були передані іншому підприємству тієї ж групи – ТОВ "Газорозподільні мережі України", що призвело до припинення ліцензійної діяльності арештованих операторів та втрати ними джерел доходу.

Паралельно інші підприємства групи НАК "Нафтогаз України", зокрема ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", ініціювали провадження у справах про банкрутство таких операторів, як АТ "Закарпатгаз" (справа №910/731/26) та АТ "Тернопільміськгаз" (справа №921/708/25).