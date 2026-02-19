Податкові надходження від туристичної галузі України торік зросли на 50%

Податкові надходження від туристичної галузі України в 2025 році становили 4,43 млрд грн, що на 50,6% більше показника 2024 року.

Про це йдеться в річному звіті Державного агентства розвитку туризму України, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, без урахування підприємств за КВЕД 79.90 (надання послуг із бронювання) податкові надходження минулого року зросли на 35,7% – до 3,99 млрд грн.

Скільки платників

Загальна кількість платників податків на кінець року становила 20,7 тис., серед них 3,7 тис. юридичних осіб (+5,3%) та 16,9 тис. фізичних осіб-підприємців (+20,7%).

Загальне зростання кількості платників податків у туризмі в 2025 році порівняно з 2024 роком становило 17,6% (без врахування КВЕД 79.90 – 7%).

Туристичний збір

Місцеві бюджети за минулий рік отримали 359 млн грн туристичного збору, що на 31,5% перевищує показник 2024 року.

Серед лідерів за сумою надходжень:

Київ (70 млн грн),

Львівська область (63 млн грн),

Івано-Франківська (46 млн грн),

Закарпатська (31,9 млн грн),

Черкаська (28,5 млн грн),

Одеська (20,3 млн грн) області.

Фінансування

На 2025 рік Держагентством туризму було передбачено фінансування із державного бюджету в розмірі 22,8 млн грн.

За підсумками року касові видатки становили 15,6 млн грн, повернення до бюджету – 7,1 млн грн.

Зазначається також, що Агентство перевиконало план за показниками проведення міжнародних заходів (проведено 15 за запланованих 8) та видачі ліцензій (видано 24 із запланованих 15).

Як повідомлялося, в січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору, що на 14,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли надходження становили 24,9 млн грн.

Також повідомлялося, що Львівська область у листопаді минулого року зафіксувала рекордні надходження від туристичного збору – 10,98 млн грн за місяць. Найбільший внесок забезпечили громади Львова, Трускавця, Східниці, Славська та Яворова.