У Gemini з’явилася функція "створення" музики за допомогою ШІ. Вона доступна в Україні

Компанія Google представила модель для генерації музики штучним інтелектом Lyria 3, інтегровану в чат-бот Gemini.

Так, інструмент дозволяє створювати треки за текстовими запитами – від короткого опису ідеї до детального зазначення темпу, динаміки, вокального стилю та аранжування, передає Liga.net.

Зазначається також, що модель розроблялася за участі музикантів і продюсерів.

Як скористатися

Функція вже доступна в бета-версії та дозволяє створювати 30-секундні треки.

Для того, щоб створити "власний" трек, достатньо задати жанр, настрій, сюжет або ідею – і система автоматично згенерує музику разом із текстом пісні.

Функціонал інструменту

Як повідомляється, Lyria 3 підтримує генерацію вокалу різними мовами та створення композицій у різних жанрах.

Окрім того, доступна функція перетворення зображень на музику – користувач може завантажити фото та отримати аудіотрек, сформований на його основі.

До кожної композиції автоматично генерується обкладинка, а результат можна завантажити або поділитися посиланням.

При цьому всі композиції маркуються цифровим водяним знаком SynthID для ідентифікації ШІ-контенту.

