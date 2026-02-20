Україна завершила підготовчі кроки для чотирирічної програми з МВФ на $8 мільярдів, ‒ Фонд

Україна виконала весь перелік попередніх дій (prior actions), необхідних для подання нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд на розгляд та затвердження Радою директорів.

Про це повідомила речниця МВФ Джулія Козак традиційному брифінгу, інформує "Інтерфакс-Україна".

"До них (prior actions) належать подання до парламенту 19 січня проєкту закону про трудовий кодекс, а також прийняття в грудні бюджету на 2026 рік, який відповідає цілям програми", ‒ заявила речниця МВФ.

Щодо податкових ініціатив, Козак порадила дочекатися рішення Ради директорів МВФ і публікації нової програми із затвердженими у ній "короткостроковими умовами, які допоможуть підтримати програму у майбутньому".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Відносно загальної економічної ситуації в Україні, вона зауважила, що вторгнення Росії продовжує завдавати великого удару по народу України та її економіці. Посилені повітряні атаки протягом 2025 та 2026 років пошкодили критично важливу енергетичну та логістичну інфраструктуру, і вони залишаються основними цілями для атак, додала Козак.

"Зростання, ймовірно, буде трохи менше 2% у 2025 році... Економіка після чотирьох років війни перейшла на повільніший шлях зростання з більшим бюджетним дефіцитом та більшим дефіцитом поточного рахунку", ‒ зауважила представниця Фонду.

Вона додала, що Фонд бачить ознаки збоїв в економічній діяльності через масштабні атаки на енергетичну та логістичну інфраструктуру і уважно стежить за ситуацією.

"Як тільки ми проведемо засідання нашої ради директорів та опублікуємо звіт персоналу, звичайно, у нас буде повний набір макроекономічних припущень для вас", ‒ поянила Козак журналістам.

Вона також нагадала, що станом на січень цього року в Європі залишаються 5 млн українських біженців, а 3,7 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що активна фаза війни в Україні може завершитися у 2026 році. У звіті МВФ також описано альтернативний, більш песимістичний сценарій. Згідно з базовим прогнозом Фонду, поступове врегулювання ситуації може розпочатися вже наступного року. Водночас аналітики не виключають, що бойові дії можуть тривати до 2028 року.

Такий розвиток подій передбачений на випадок погіршення безпекових та економічних умов. У документі підкреслюється, що подальший перебіг ситуації залежатиме від цілої низки чинників, серед яких військова динаміка, рівень міжнародної підтримки та загальна макроекономічна стійкість.