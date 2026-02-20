Борги українців перед банками збільшилися торік на третину, ‒ НБУ

Чисті гривневі кредити бізнесу та населення зростали високими темпами протягом двох років поспіль і у 2025 році збільшилися більш ніж на третину.

Активне кредитування стало стабільним джерелом приросту чистих активів банківського сектору, які зросли на 11% у четвертому кварталі та на 17,2% за 2025 рік, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Кредити для бізнесу

"Основною складовою гривневого портфеля бізнесу залишаються кредити МСП, що зростають на понад третину в рік. Вагомий внесок у приріст портфеля мало пожвавлення кредитування державних компаній, передусім сектору енергетики. Також у другому півріччі активізувалося кредитування в іноземній валюті", ‒ зазначають у Нацбанку.

Загалом кредитний портфель протягом року нарощували всі групи банків, найшвидше ‒ іноземні. За строками швидше зростало кредитування терміном понад три роки, за галузями ‒ позики компаніям оптової торгівлі, сільського господарства, харчової промисловості, фінансових послуг, а також підприємствам енергетики та машинобудування, включно з ОПК.

Протягом року кредити на ринкових умовах зростали у чотири рази швидше, ніж субсидійовані, а частка кредитів за програмою "5-7-9%" у гривневому портфелі бізнесу знизилася до 30%, уточнили в НБУ.

Кредити для населення

Приріст чистих гривневих кредитів населенню за рік становив 33,9%, зокрема іпотечних ‒ 35,8%; традиційно іпотека зростала за рахунок позик у межах програми "єОселя". Значним було збільшення обсягів автокредитів, зауважують у Нацбанку.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Статистика у сфері кредитування:

У грудні частка непрацюючих кредитів досягла історично найнижчого показника за понад 15 років ‒ 13,9%.

Частка дефолтів корпоративних позичальників за гривневими кредитами залишалася нижчою за 3%, що відповідає середньому показнику до повномасштабного вторгнення.

Зобов’язання банків зросли на 12,3% у IV кварталі та на 16,1% за рік завдяки припливу коштів бізнесу та населення.

Частка строкових залучень за квартал майже не змінилася і становила 33,8%, а рівень доларизації вкладів фізичних осіб знизився до 33,2% ‒ тенденція триває третій квартал поспіль.

Як повідомлялося, 18 лютого Кабінет Міністрів запустив програму пільгового кредитування для придбання енергетичного обладнання у багатоповерхових та приватних будинках. ОСББ та ЖБК зможуть отримати пільговий кредит на суму до 3 млн грн строком до 3 років. Ставка за ним становитиме від 0% річних на 1 рік до 7% річних на 3 роки.

Кошти можна спрямувати на придбання генератора, сонячної електростанції або теплового насоса. Держава при цьому компенсуватиме частину вартості обладнання: до 50% вартості генератора та до 70% вартості сонячної електростанції або теплового насоса.