Найбільші регіональні ринки нових авто в Україні: де та які моделі купують?

У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області.

Ці регіональні ринки забезпечили 59% продажів нових легковиків у січні, повідомляє "Укравтопром".

Статистика за регіонами:

У столиці придбали 1571 авто. На Київщині зареєстрували 486 авто. У Дніпропетровській області – 356 авто. На Харківщині – 350 авто. В Одеській області – 278 авто.

Найпопулярніші моделі:

Бестселером місяця на ринках нових авто столиці та Харківської області став кросовер TOYOTA RAV-4.

На Київщині та в Одеській області частіше купували RENAULT Duster.

У Дніпропетровській області лідерські позиції утримував електромобіль BYD Leopard 3.

Як повідомлялося, за підсумками січня 2026 року власники дорогих автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 34,6 млн грн транспортного податку. Платіж здійснили 2 812 платників – фізичні особи та підприємства. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 18,5%. У січні 2025 року цей показник становив 29,2 млн грн.

До оподаткування потрапляють елітні автомобілі віком до 5 років, середня ринкова вартість яких перевищує встановлений поріг – у 2026 році понад 3,2 млн грн. Для таких авто передбачена фіксована ставка транспортного податку – 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.