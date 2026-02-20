Tesla представила дешевший варіант Cybertruck та знизила ціну на Cyberbeast, щоб підвищити попит

Компанія Tesla представила дешевший варіант Cybertruck у США та одночасно знизила ціну на свою найдорожчу модель Cyberbeast, намагаючись залучити більше покупців для своїх пікапів.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія встановила ціну на нову модель з двома двигунами та повним приводом у $59 990, що робить її найдоступнішим Cybertruck на сьогодні, і знизила вартість Cyberbeast з $114 990 до $99 990.

Разом із коригуванням цін Tesla припиняє пропонувати "пакет Luxe". Раніше ця комплектація включала систему повного автономного керування під наглядом та безкоштовний доступ до мережі Supercharger. Пакет було запроваджено у серпні минулого року, коли ціна на відповідну модель була підвищена.

Аналітики попереджають, що більшість дешевих автомобілів Tesla, ймовірно, й надалі тиснутимуть на рівень прибутку, якщо компанії не вдасться компенсувати це суттєвим зниженням собівартості виробництва або помітним зростанням доходів від інших напрямків.

Минулого місяця Ілон Маск заявив, що Tesla припиняє виробництво позашляховика Model X та седана Model S на своєму заводі у Каліфорнії, щоб використати ці виробничі потужності для створення гуманоїдних роботів.

