"Укрзалізниця" переходить до моделі PSO: Уряд виділив бюджетне фінансування для пасажирських перевезень

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення далекого сполучення.

Йдеться про поступовий перехід до європейської моделі PSO (Public Service Obligation) ‒ коли держава на постійній основі компенсує перевізнику різницю між фактичною собівартістю перевезень і чинними соціально доступними тарифами, пише "Центр транспортних стратегій" (ЦТС).

Нова модель запроваджує прогнозовані правила фінансування пасажирських перевезень, зменшує фінансове навантаження на "Укрзалізницю" та дозволить поступово відмовитися від перехресного субсидіювання між різними видами діяльності залізничного транспорту ‒ адже щороку пасажирський сегмент фінансувався за рахунок вантажних перевезень.

"Ми розробили механізм, який наближає українську систему до європейської моделі замовлення соціально важливих транспортних послуг", ‒ зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

На 2026 рік обсяг державного замовлення на пасажирські перевезення встановлено на рівні 16 млрд грн. Ці кошти покриють основні маршрути далекого сполучення, щоб країна залишалася з’єднаною. Держава не лише замовлятиме послуги, а й контролюватиме їх виконання.

До перевірки коректності витрат із самого початку буде залучена Державна аудиторська служба України (ДАСУ) ‒ щоб кожна бюджетна гривня використовувалася ефективно. Кошти перераховуватимуться щоквартально шляхом авансування. Також буде профінансовано перевезення, виконані у січні-лютому 2026 року.

Раніше народні депутати закликали уряд виділити "Укрзалізниці" 26 млрд гривень ‒ саме такої суми не вистачає компанії, щоб здійснювати пасажирські перевезення та утримувати фінансову стабільність. За словами заступника голови транспортного комітету Олексія Мовчана, залізниця виконує критично важливі соціальні функції, тому її збитки через війну та падіння вантажопотоків повинна компенсувати держава. Втім, уряд поки виділив лише 16 млрд грн.

Також "Укрзалізниця" намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень, які сягнули вже 22 млрд грн. Але в Мінекономіки виступили проти: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, "Укрзалізниця" має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року.

Як повідомлялося, через падіння обсягів вантажних перевезень "Укрзалізниця" більше не здатна покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок доходів від вантажів. Це створює ризик операційного розриву між доходами та витратами. Таким чином, чинна модель фінансування пасажирських перевезень "Укрзалізниці" фактично себе вичерпала.

Виходом із ситуації може стати перехід до моделі PSO (Public Service Obligation), коли держава або органи місцевого самоврядування замовляють у залізничної компанії соціально важливі маршрути та компенсують різницю між встановленим тарифом і фактичною собівартістю перевезень.