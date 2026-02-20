Один з найбільших американських банків остаточно пішов з Росії

Американська Citi Group продала свій дочірній банк у Росії і остаточно пішла з російського ринку.

Сьогодні Citi підписала та закрила угоду про продаж російського АТ "Сітібанк" місцевій фінансовій групі "Ренессанс Капитал", повідомляється у пресрелізі американської групи.

"Наслідком угоди є повний вихід Citi з Росії, вона охоплює решту всіх бізнесів, а також приблизно 800 співробітників", – зазначається у повідомленні.

Таким чином американська фінансова група завершила процес виходу з РФ, який розпочався ще у березні 2022 року, зауважив керівник міжнародного відділу Citi Ернесто Торрес Канту.

Citi був одним із перших міжнародних банків, що вийшли на російський ринок. Група відкрила своє представництво в Москві в 1992 році, через рік отримала ліцензію для ведення банківської діяльності в Росії. Із 1998 року американська група також має дочірній "Сітібанк" в Україні.

Як повідомлялося, Citi Group планувала продаж роздрібного бізнесу у Росії ще на початку 2021 року, а після вторгнення РФ в Україну перейшла до його поступового згортання.

У 2024 році банк зупинив обслуговування дебетових карток і операції через російську "Систему швидких платежів", перекази, зняття готівки через термінали. У листопаді 2024 року Citibank закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів в Москві, а з листопада минулого року припинив підтримку всіх заощаджувальних і накопичувальних рахунків у РФ. Тоді ж російський диктатор Володимир Путін дозволив Citi продати бізнес у Росії.