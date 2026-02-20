"Нульова" квота на експорт металобрухту: В "Укрметалургпромі" спрогнозували жорстку конкуренцію в світі за сировину

На тлі світових тенденцій декарбонізації металургії значення металобрухту як критичної сировини значно зростатиме.

Про це заявив президент об’єнання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає РБК-Україна.

"Країни по всьому світу починають обмежувати експорт брухту для підтримки власного, більш екологічного виробництва сталі. Надалі конкуренція за цю сировину буде ще більш жорсткою", – спрогнозував голова асоціації.

За його словами, Кабмін тимчасово запровадив "нульову" квоту на експорт металобрухту, щоб підтримати українські металургійні підприємства та припинити схеми з ухилення від сплати експортного мита.

Каленков пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення обсяги внутрішньої заготівлі брухту суттєво впали – із 4,1 млн тонн у 2021 році до 2 млн тонн у 2025-му. Причинами зниження обсягів заготівлі стала окупація регіонів з важкою промисловістю на сході України, яка могла бути суттєвим джерелом брухту, мобілізація "робочих рук" в брухтозаготівельних компаніях та зменшення фізичних можливостей цих підприємств під час війни.

Тобто, на ринку склалася ситуація, коли заготівля падає, а постачання брухту за кордон зростає, вказав експерт. Через це виникає дефіцит стратегічної сировини для української металургії. За розрахунками "Укрметалургпрому", минулого року дефіцит металобрухту в Україні склав близько 200 тисяч тонн.

За словами Каленкова, надходження до держбюджету від переробки 1 тони брухту на сталь всередині України можуть досягати 14-15 тисяч гривень, тоді як експорт сировини (за максимальними оцінками) приносить державі лише до 100 гривень з тонни.

Він додав, що нульова квота також покликана зупинити схеми ухилення від експортного мита. Багато українського брухту постачається до Польщі, а далі реекспортується до третіх країн – Туреччини та Індії. Каленков зазначав, що прямий експорт підлягає миту на рівні 180 євро за тонну, тому брухт і вивозять через територію країн ЄС, де діє режим вільної торгівлі.

Як повідомлялося , наприкінці 2025 року уряд України ухвалив рішення тимчасово обмежити експорт металобрухту до кінця 2026 року. Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко пояснила, що брухт є критично важливою сировиною для української металургії та ливарної галузі.