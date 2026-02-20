"Оператор ГТС" замовив блоки для захисту газогону на 518 мільйонів зі значним коливанням цін. ІНФОГРАФІКА

"Оператор газотранспортної системи України" в лютому підписав низку договорів із різними постачальниками на поставку бетонних модульних блоків на загальну суму 517,81 млн грн.

Як свідчать дані в системі "Прозорро", найбільше замовлення отримало ТОВ "Ефе Бетон" – на 292,31 млн грн, "А-Пром" – на 141,71 млн грн, а "ГП Схід-Агро" – на 83,79 млн грн, передають Наші гроші.

Зазначається, що доставка включена у вартість блоків.

Про продукцію

Залізобетонні легоблоки мають таку назву через відповідні виступи на горі та внизу, щоб їх можна було ставити один на один і вони не ковзали з місця.

Блоки використовують для складання захисних стінок довкола насосних станцій чи електричних трансформаторів для захисту від дронових та шахедних атак.

Ціни на легобоки

Легоблоки є чотирьох розмірів, кожен з яких кратно більший від попереднього. За однакової товщини та ширини блоку 60 см змінюється його довжина – 60 см, 120 см, 180 см і 240 см. Відтак ціна блоків мала б так само відрізнятись один від одного – кратно зростати в залежності від розміру, бо в більших блоках прямопропорційно зростає кількість бетону.

Однак у деяких контрактах "Оператора ГТС" ціни не відповідають таким розрахункам.

Так, у контракті з "Ефе Бетон" ціна легоблоку збільшується лінійно в залежності від розміру.

У "А-Пром" і "ГП Схід-Агро" – ціни 60 см і 180 см блоків у рази нижче ринку, а 120 см і 240 см – у рази дорожче.

Причини різниці цін

Як зазначається, причиною може бути те, що закупівлю проводять одночасно на кілька товарів, а переможця визначають за сумарною ціною різних товарів в пропозиції.

Відтак якщо учасник запропонував дві позиції утричі дешевше ринку, а дві позиції – удвічі дорожче ринку, то сумарно його пропозиція буде дещо дешевшою від середньоринкової.

Можлива переплата

Тільки на блоках 1200х60х60 мм потенційна переплата в договорі з "ГП Схід-Агро" може складати близько 17 млн грн.

Зауважується, що цей принцип ціноутворення вже не вперше застосовується на тендерах "Оператора ГТС". Компанія "Схід-Агро" так само робила в жовтні минулого року на тендері по легоблоках для Дніпропетровської області.

Також зазначається, що на деяких закупівлях "Оператор ГТС" дозволяв значні завищення цін.

Наприклад, компанії "Білдінг груп – А" замовляли блоки для Львівської і Одеської областей із сумарною вартістю 36,96-37,18 тис. грн за комплект із чотирьох типорозмірів.

Водночас майже за сіма іншими підрядами вартість комплекту була до 30 тис. грн. Найнижчу ціну давав "Транс-Буд-Логістик" – 20,64 тис. грн за комплект.

Про компанії

"ГП Схід-Агро" належить Ігорю Коровіну з Луганську. Із червня 2025 року компанія отримала замовлень на 210,97 млн грн виключно в "Оператора ГТС".

"А-Пром" зареєстрована у вересні 2024 року в Києві. Компанією володіє Геннадій Балковий із Дніпропетровщини. Лютневий контракт із "Оператор ГТС України" на 141,71 млн грн є єдиним державним замовленням компанії в системі "Прозорро".

"Білдінг груп – А" зареєстрована в лютому 2024 року в Черкаській області. Компанією володіють Дмитро Загреба та Вадим Куліков. До лютого 2025 року компанія мала іншу назву – ТОВ "Фіорд Бот" і спеціалізувалася на будівництві прогулянкових і спортивних човнів. Із 2024 року "Білдінг груп – А" отримала державних замовлень на 317,93 млн грн, із них 306,95 млн грн від "Оператор ГТС України".