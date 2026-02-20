Державний аграрний реєстр перейшов у повну власність держави. Що це дає?

Державний аграрний реєстр (ДАР) офіційно перейшов повну власність держави.

Як повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, 20 лютого відбулася технічна передача системи до Мінекономіки.

Таким чином, відтепер держава володіє ДАР разом із усіма майновими правами інтелектуальної власності та забезпечує його подальший розвиток, інтеграцію до національних систем управління і повне адміністрування.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв зазначив, що передача ДАР у державну власність є свідченням інституційної зрілості України та готовності не лише залучати міжнародну підтримку, а й професійно управляти сучасними цифровими інструментами розвитку.

"Сьогодні ДАР об'єднує понад 200 тис. користувачів і охоплює близько 20 млн гектарів угідь. Через систему вже реалізовано більше 70 програм підтримки та розподілено понад 35 млрд грн допомоги", – сказав Соболев.

Він також наголосив, що Реєстр є важливою євроінтеграційною складовою. Зокрема, План України для Ukraine Facility передбачає, що понад 80% усієї допомоги агросектору має спрямовуватися саме через ДАР.

Про Державний аграрний реєстр

ДАР був розроблений за підтримки Європейського Союзу, Світового банку та ФАО і запущений на національному рівні в серпні 2022 року.

В умовах повномасштабної війни ДАР забезпечив швидку реєстрацію заявників, автоматизовану перевірку відповідності критеріям програм, централізовану комунікацію між державою, міжнародними партнерами та виробниками.

Платформа стала єдиною цифровою точкою доступу аграріїв до державних і міжнародних програм підтримки.

