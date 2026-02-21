Значне падіння: Темпи експорту зерна з початку сезону впали на чверть

Обсяг експорту зернових та зернобобових культур з України в 2025/26 маркетинговому році станом на 20 лютого становив приблизно 21,2 млн тонн.

Це на 7 млн тонн, або на 25 %, менше, ніж за аналогічний період попереднього сезону, повідомляє UkrAgroConsult із посиланням на статистику Державної митної служби.

Показники за позиціями:

Зокрема, експорт пшениці склав 8,8 млн тонн ‒ на 2,9 млн тонн, або на 25%, менше, ніж торік.

Ячменю відправлено на зовнішні ринки понад 1,35 млн тонн ‒ зменшення порівняно з минулим сезоном на цю дату становить 36%.

Жита експортовано лише 0,2 тис. тонн, що в десятки разів менше за показник минулого року (10,8 тис. тонн).

Обсяг експорту кукурудзи досяг 10,7 млн тонн ‒ на 23% менше, ніж у попередньому сезоні.

Водночас експорт борошна з України склав 41,8 тис. тонн, що на 14% нижче за показник минулого року.

Як повідомлялося, у першій половині сезону 2025/26 Україна експортувала близько 40 тис. тонн вівса ‒ це найбільший показник за останні 10 років. Основними покупцями стали Туреччина (приблизно 24 тис. тонн) та Індія (8,2 тис. тонн), що суттєво змінило традиційну географію експорту.

Ринок вівса в Україні на початку сезону 2025/26 демонструє парадоксальне поєднання двох протилежних тенденцій: скорочення виробництва та одночасне зростання зовнішнього попиту.

Через зменшення посівних площ валовий збір вівса впав до приблизно 360 тис. тонн, при цьому врожайність залишилася стабільною ‒ близько 2,6 т/га. У таких умовах кожна тонна вівса набуває особливої стратегічної цінності на ринку.