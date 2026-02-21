Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Експорт українського зерна
700 6

Значне падіння: Темпи експорту зерна з початку сезону впали на чверть

зерно

Обсяг експорту зернових та зернобобових культур з України в 2025/26 маркетинговому році станом на 20 лютого становив приблизно 21,2 млн тонн.

Це на 7 млн тонн, або на 25 %, менше, ніж за аналогічний період попереднього сезону, повідомляє UkrAgroConsult із посиланням на статистику Державної митної служби.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Показники за позиціями:

  • Зокрема, експорт пшениці склав 8,8 млн тонн ‒ на 2,9 млн тонн, або на 25%, менше, ніж торік.
  • Ячменю відправлено на зовнішні ринки понад 1,35 млн тонн ‒ зменшення порівняно з минулим сезоном на цю дату становить 36%.
  • Жита експортовано лише 0,2 тис. тонн, що в десятки разів менше за показник минулого року (10,8 тис. тонн).
  • Обсяг експорту кукурудзи досяг 10,7 млн тонн ‒ на 23% менше, ніж у попередньому сезоні.

Водночас експорт борошна з України склав 41,8 тис. тонн, що на 14% нижче за показник минулого року.

Як повідомлялося, у першій половині сезону 2025/26 Україна експортувала близько 40 тис. тонн вівса ‒ це найбільший показник за останні 10 років. Основними покупцями стали Туреччина (приблизно 24 тис. тонн) та Індія (8,2 тис. тонн), що суттєво змінило традиційну географію експорту.

Ринок вівса в Україні на початку сезону 2025/26 демонструє парадоксальне поєднання двох протилежних тенденцій: скорочення виробництва та одночасне зростання зовнішнього попиту.

Через зменшення посівних площ валовий збір вівса впав до приблизно 360 тис. тонн, при цьому врожайність залишилася стабільною ‒ близько 2,6 т/га. У таких умовах кожна тонна вівса набуває особливої стратегічної цінності на ринку.

Автор: 

пшениця (230) Україна (815) експорт (4220) зернові (1220) кукурудза (153) !FEST (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарешті борошно в Україні подешевшає
показати весь коментар
21.02.2026 15:16 Відповісти
Тобі в Німеччині борошна не вистачає ? Скільки ти його використовуєш за місяць що так "болісно " сприймаєш зростання його вартості ? Не думаю що більше аніж вартує відро бензину .....
показати весь коментар
22.02.2026 14:02 Відповісти
Треба заарештувати Папєрєдніка! То він в цьому винний, чи не так переможці73%?
показати весь коментар
22.02.2026 06:52 Відповісти
Заклинило? Хто про що, а курка про просо.) виглядаєте маргинально. Країна пішла далі, а ви застрягли зі своєю пасією. Прокиньтесь
показати весь коментар
22.02.2026 07:41 Відповісти
Куди "країна пішла далі"? В прірву, куди її тягне ЦЕЙ БОЖЕВІЛЬНИЙ разом з посіпаками, які , звісно, в прірві не опиняться ... за 4 роки війни вони вже мають на Заході та в офшорах рахунки та нерухомість ?!

Доречі, на експорті зерна, як кажуть розслідувачі, ЗЕсміття мають 2 доляри з тони, а контролює це одеський Кіпер.
показати весь коментар
22.02.2026 08:12 Відповісти
Х.З. скільки вони мають на тому експорті - 2 , 22 , чи 122 , нині з тим експортом щось ненормальне відбувається бо ті хто експортує законно ( до прикладу "Нібулон" ) кошти за зерно виплачують із затримкою днів у 20 , а от бандюки готівкою відстьобують день у день (((
показати весь коментар
22.02.2026 14:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 