ФОП та самозайняті більше не звітують щомісяця: ДПС нагадала про нову форму Податкового розрахунку

З 1 січня 2026 року фізичні особи ‒ підприємці (ФОП) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані подавати Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (об’єднану звітність з ПДФО, військового збору та ЄСВ) щоквартально ‒ з розбивкою даних по місяцях кварталу.

Граничний термін подання ‒ 40 календарних днів після закінчення кварталу, нагадує пресслужба Державної податкової служби.

Хто звітує щомісяця?

Юридичні особи та інші податкові агенти, як і раніше, звітують щомісяця ‒ протягом 20 календарних днів після завершення місяця.

Нові правила для ФОП

Для ФОП та самозайнятих осіб граничний термін подання звіту за І квартал 2026 року становить 11 травня 2026 року.

Повідомлення з нагадуванням про граничні терміни, які надійшли платникам в Електронний кабінет, були сформовані автоматично для місячної форми звітності. Наразі триває розроблення нормативних документів щодо затвердження нової квартальної форми Податкового розрахунку.

Таким чином, на сьогодні для ФОП та осіб, які провадять незалежну діяльність, обов’язок подавати Податковий розрахунок щомісяця вже відсутній.

Як повідомлялося, голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Кабінету Міністрів з пропозицією внести зміни до постанови, що регулює програму "єЯсла", аби розширити коло отримувачів допомоги на матерів ‒ фізичних осіб-підприємців (ФОП).

На переконання Гетманцева, мати-ФОП за економічною суттю нічим не відрізняється від жінки, яка працює за трудовим договором: обидві активно займаються трудовою діяльністю, сплачують податки, наповнюють бюджет і Пенсійний фонд, а також поєднують роботу з вихованням дитини.