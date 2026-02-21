Новий рекорд січня: продажі мототехніки в Україні зросли вдвічі. ІНФОГРАФІКА

Ринок мототехніки в січні 2026 року виявився стійким до сезонного спаду, що підтверджує зміну підходів до використання двоколісного транспорту в Україні.

У січні на внутрішньому ринку було укладено 1859 угод купівлі-продажу ‒ на 120% більше, ніж у січні попереднього року, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

У сегменті імпорту вживаної техніки зареєстрували 135 одиниць ‒ це на 42,6% менше, ніж у грудні. Продажі нових мотоциклів склали 1210 одиниць ‒ на 5 % більше, ніж у січні 2025 року, але на 16 % менше порівняно з грудневими показниками.

Внутрішній ринок

На вторинному ринку всередині країни чітко простежуються два основні потоки. З одного боку, зберігається висока ліквідність японської класики від Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki. Ці бренди становлять основу якісної вживаної техніки, яка стабільно переходить від одного власника до іншого незалежно від сезону.

З іншого боку, активно формується вторинний ринок китайських брендів. Марки Lifan, Musstang та Spark дедалі частіше перепродуються вже всередині країни, що свідчить про насичення ринку бюджетними моделями.

Також у топі залишаються Kovi та Geon, які спеціалізуються на ендуро-техніці ‒ її обирають для складних дорожніх умов. Присутність BMW у десятці лідерів вказує на активність у преміум-сегменті, де покупці заздалегідь готуються до туристичного сезону.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Імпорт вживаних мотоциклів

Січень традиційно є найменш активним місяцем для імпорту вживаних мотоциклів. Наразі до України надходять переважно одиничні екземпляри, які мають високу цінність для колекціонерів або були придбані на аукціонах заздалегідь.

Окрім японських марок, у цьому сегменті помітна присутність американських брендів Harley-Davidson та Indian, а також європейських BMW, Triumph, Ducati та KTM. Більшість імпортерів використовують цей період для логістичної підготовки до весняного зростання попиту, коли обсяги реєстрацій почнуть суттєво збільшуватися.

Нова мотоцикли

У сегменті нової техніки переважає продукція китайських виробників, яка виконує роль основного засобу пересування в регіонах. Лідерами продажів є Spark, Lifan та Forte ‒ це максимально проста й доступна техніка, яка часто замінює громадський транспорт або старі радянські моделі.

Бренди Kovi, Musstang, Geon та Loncin пропонують техніку середнього цінового сегменту, яку використовують як для роботи, так і для активного відпочинку. Індійський бренд Bajaj утримує позиції завдяки репутації надійності, що є ключовим для утилітарного використання. Також до десятки увійшли Tekken та Viper.

Як повідомлялося, за підсумками січня 2026 року власники дорогих автомобілів сплатили до місцевих бюджетів 34,6 млн грн транспортного податку. Платіж здійснили 2812 платників ‒ як фізичні особи, так і юридичні особи. Порівняно з січнем минулого року надходження від транспортного податку зросли на 18,5 %.