У Росії готують законодавчі зміни, які серйозно вдарять по приватних службах доставки та маркетплейсах. Міністр цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв фактично визнав: держава втручатиметься в ринок, щоб вивести з кризи збиткову "Пошту Росії". Робитиметься це за рахунок зміни правил для всіх інших учасників.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За останні роки приватні компанії забрали собі найприбутковіші сегменти ‒ швидку комерційну доставку та обслуговування електронної комерції. Державний оператор залишився з соціальними зобов’язаннями, регульованими тарифами та постійними фінансовими труднощами. Замість реформування самого держпідприємства влада пропонує перерозподілити тягар на весь ринок.

Головна ідея ‒ зрівняти умови гри. На практиці це означає, що приватні сервіси обкладуть додатковими вимогами, обмеженнями та витратами, щоб змусити їх працювати за правилами, максимально близькими до умов "Пошти Росії". У результаті успішні компанії можуть втратити гнучкість і ключові конкурентні переваги.

Водночас планується індексація поштових тарифів, що в перспективі призведе до загального подорожчання доставки. Якщо регулювання розширять, бізнес буде змушений перекладати нові витрати на клієнтів.

У разі ухвалення ініціатив у жорсткому варіанті приватні служби доставки опиняться під потужним тиском ‒ не через природну конкуренцію, а через пряме державне втручання. У підсумку ринок втратить динаміку розвитку, а споживачі ‒ вибір і доступні ціни.

