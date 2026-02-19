У РФ масово закриваються ресторани й кафе: більшість росіян перейшли на дешевий фаст-фуд

Ресторани та кафе в Росії закриваються найшвидшими темпами з початку повномасштабної війни в Україні, оскільки споживча активність зупинилася навіть у заможній Москві.

Такі зміни відбуваються на тлі значного падіння споживчих витрат та впливу високих процентних ставок, підвищення податків і зростання цін, повідомляє Reuters.

Дані показують, що кількість закладів громадського харчування у січні зменшилась найістотніше з 2021 року, а витрати на харчування поза домом опустилися до трирічного мінімуму.

Російські споживачі дедалі більше переходять до дешевших варіантів харчування, таких як фаст-фуд чи продукти в супермаркетах, а також стримують інші витрати, що відображає загальне зниження реальних доходів та охолодження економічної активності.

На цьому тлі Володимир Путін публічно закликав урядових економічних посадовців активніше стимулювати відновлення темпів зростання, після чого регулятор знизив ключову ставку на 50 б.п. до 15,5%.

Експерти відзначають, що високі процентні ставки значно ускладнюють умови для малого бізнесу, який часто змушений постійно залучати кредити для забезпечення оборотного капіталу.

Як повідомлялося, у бюджетах росіян частка витрат на продукти харчування досягла максимуму за останні 16 років. На початок 2026 року на купівлю продовольчих товарів припадало 39% усіх витрат населення.

За даними Росстату, порівняно з минулим роком ця частка зросла на 0,2 п. п., порівняно з 2024 роком – на 0,9 п. п., а з 2020 року – на 2,1 п. п. Останній раз такі показники фіксувалися у 2004 році, коли країна відновлювалася після краху радянської економіки та "лихих" 1990-х.

А ми, ***, всі по ресторанах їмо. Нафуй мені їхні проблеми, хай хоч в ригалівках жруть.
19.02.2026
Так і "гулять"-же, приводу немає... Хіба що, на поминках...
19.02.2026
Ну все, рашка розвалюється, залишилось тільки нам ще повоювати ... роки(ів). Сарказм.
19.02.2026
Так в Україні теж облікова ставка 15 відсотків...
19.02.2026
показати весь коментар
19.02.2026 14:34 Відповісти
Неправда, іпсо. Та й треба розуміти різницю (я просто не експерт, але впевнений різницю пояснять). Хто не вірить - той чекає бурятів.
19.02.2026
показати весь коментар
19.02.2026 14:39 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2026 15:28 Відповісти
Треба розуміти різницю - то не такі відсотки, то інші.
19.02.2026
показати весь коментар
19.02.2026 15:33 Відповісти
Оо, нарешті! Крах економіки в наступному році.
19.02.2026
показати весь коментар
19.02.2026 14:36 Відповісти
Більшість росіян не побачили різниці, бо вони жерли гівно так і жеруть далі. А всякі там ресторани, то Москва і Пітєр.
19.02.2026
показати весь коментар
19.02.2026 18:30 Відповісти
Кушай, Ванька!
Ешь опилки.
Я начальник лесопилки!
показати весь коментар
19.02.2026 19:53 Відповісти
У них 15 процентов это кризис , а у нас она в лучшие времена по 18 была ))
19.02.2026
показати весь коментар
19.02.2026 20:08 Відповісти

