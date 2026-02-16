Росіяни почали витрачати на їжу майже 40% своїх грошей. Це максимум за 16 років

У бюджетах росіян частка витрат на їжу досягла максимуму за останні 16 років. Так, на початок 2026 року на купівлю продовольчих товарів припадало 39% усіх витрат росіян.

Як свідчать дані Росстату, порівняно з минулим роком ця частка збільшилася на 0,2 процентного пункту, порівняно з 2024 роком – на 0,9 п. п., а якщо порівнювати з 2020 роком – на 2,1 п.п., передає The Moscow Times.

Минулого разу 39% і більше на їжу росіяни витрачали в 2004 році, коли країна відновлювалася після краху радянської економіки та "лихих" 1990-х.

На думку експертів, зростання частки витрат на продовольство є "тривожним сигналом": висока частка витрат на їжу характерна для країн із нижчими доходами населення. Наприклад, в Індії вона становить близько 44%, однак у розвинених країнах – суттєво нижча і не перевищує рівня 20% (а в США, наприклад, лише 13%).

Офіційні дані

Росстат стверджує, що інфляція в Росії минулого року різко сповільнилася – до 5,6%, що стало мінімум з 2020 року. Зростання цін на продукти, згідно з офіційною статистикою, було ще нижчим – 5,2%.

При цьому реальні доходи громадян РФ, як стверджує Росстат, зросли на 7,4% за минулий рік і на 23% – з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України – рекордну величину з середини 2000-х.

Реальна ситуація

Незважаючи на це, третина росіян (31%) скаржаться, що їм не вистачає грошей на їжу, а 39% повідомляють про погіршення економічної ситуації у своїх регіонах.

Опитування бізнесу, які проводить Центробанк РФ, показують, що у всіх регіонах споживачі перейшли в режим економії: продовольчі ритейлери фіксують відмови від дорогих товарів, скорочуються продажі м'яса, а продавці гаджетів, меблів та техніки скаржаться, що попит зміщується в низький ціновий діапазон.

Фінансове становище росіян

До того повідомлялося, що економічні проблеми Росії дедалі сильніше позначаються на рівні життя росіян. Так, за останні два роки збільшилася частка сімей, які змушені відмовлятися від базових покупок і звичних витрат.

Раніше повідомлялося, що російські ритейлери та виробники скоротили асортимент продовольчих товарів через зниження купівельної спроможності росіян.

Перед тим заступник голови комітету Держдуми РФ з бюджету та податків Каплан Панеш заявив, що зростання доходів громадян Росії в 2026 році буде "суттєво нижчим", ніж цього року й попереднього.

До того стало відомо, що російські громадяни масово переходять у режим економії, скорочуючи витрати на продукти харчування через інфляцію, яка, за словами споживачів, у рази перевищує офіційні цифри Росстату.

Роздрібні мережі у відповідь вимушено закривають супермаркети й переходять на "магазини для бідних" – жорсткі дискаунтери, частка яких на російському ринку перевищила 60%.

У жовтні повідомлялося, що, незважаючи на зростання зарплат та мінімальне в історії Росії безробіття, 31% росіян скаржаться, що їм не вистачає грошей на їжу. Ця частка нижча, ніж під час кризи пандемії коронавірусу (тоді такі відповіді давали понад 40%), вона суттєво перевищує значення, які спостерігалися до окупації українського Криму та початку протистояння РФ із Заходом – 17% у 2013 році.

До того повідомлялося, що російські споживачі переходять на ощадну модель поведінки та економлять у тому числі на продуктах харчування. Відтак, через "економічні реалії" ритейлери мають проблеми з продажами і змушені стримувати ціни "на полиці". Це своєю чергою призводить до падіння рентабельності: цього року найбільші роздрібні мережі Росії можуть опуститися до історичного мінімуму – 1,7-1,9%.

Через інфляцію, яка навіть за офіційними даними з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України перевищила 40%, дві третини споживачів намагаються знайти знижки та акції, а 58% свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше. Окрім цього, 57% намагаються знайти аналоги в нижчих цінових категоріях, а близько половини вибирають для покупок магазини низьких цін або зовсім намагаються рідше ходити за покупками.

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що реальна кількість людей за межею бідності в Росії становить приблизно 18 млн осіб, а щоб забезпечити 15-20 млн громадян продуктами за картками, РФ доведеться витрачати приблизно $11-15 млрд.