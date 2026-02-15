Немає грошей: 48% росіян не можуть дозволити собі поїхати у відпустку

Економічні проблеми Росії дедалі сильніше позначаються на рівні життя росіян. Так, за останні два роки збільшилася частка сімей, які змушені відмовлятися від базових покупок і звичних витрат.

Про це свідчать дані Вибіркового спостереження якості та доступності послуг Росстату, яке проводиться раз на два роки, передає The Moscow Times.

На що не вистачає грошей

Як повідомляється, минулого року 48,3% російських сімей заявили, що не можуть дозволити собі відпустку хоча б раз на рік через брак грошей. 2023 року таких було 40,5%.

Замінити меблі зараз не під силу 45,6% сімей проти 40,6% двома роками раніше.

Також дедалі більше росіян скаржаться на неможливість дарувати подарунки (+2 відсоткові пункти), мати дві пари гарного взуття на людину (+1,4 в.п.) або їсти м'ясо та рибу хоча б через день (+1,7 в.п.).

Якість харчування

Разом із тим погіршуються оцінки якості харчування. Хорошим чи дуже хорошим його назвали 63,6% опитаних проти 70,7% у попередньому дослідженні.

Частка тих, хто характеризує своє харчування як задовільне, зросла з 28,1% до 34,6%.

Збільшилася і кількість людей із негативними оцінками раціону – з 1,2% до 1,8%.

Оцінка життєвої ситуації

Важкою свою життєву ситуацію назвали 7,8% російських домогосподарств, тоді як 2023 року таких було 6%.

Із середини 2015 року показники, які досліджує Росстат в опитуванні, поступово покращувалися, проте в 2025 році ситуація відкотилася до рівнів початку 2020-х.

Фінансове становище росіян

Раніше повідомлялося, що російські ритейлери та виробники скоротили асортимент продовольчих товарів через зниження купівельної спроможності росіян.

Перед тим заступник голови комітету Держдуми РФ з бюджету та податків Каплан Панеш заявив, що зростання доходів громадян Росії в 2026 році буде "суттєво нижчим", ніж цього року й попереднього.

До того стало відомо, що російські громадяни масово переходять у режим економії, скорочуючи витрати на продукти харчування через інфляцію, яка, за словами споживачів, у рази перевищує офіційні цифри Росстату.

Роздрібні мережі у відповідь вимушено закривають супермаркети й переходять на "магазини для бідних" – жорсткі дискаунтери, частка яких на російському ринку перевищила 60%.

У жовтні повідомлялося, що, незважаючи на зростання зарплат та мінімальне в історії Росії безробіття, 31% росіян скаржаться, що їм не вистачає грошей на їжу. Ця частка нижча, ніж під час кризи пандемії коронавірусу (тоді такі відповіді давали понад 40%), вона суттєво перевищує значення, які спостерігалися до окупації українського Криму та початку протистояння РФ із Заходом – 17% у 2013 році.

До того повідомлялося, що російські споживачі переходять на ощадну модель поведінки та економлять у тому числі на продуктах харчування. Відтак, через "економічні реалії" ритейлери мають проблеми з продажами і змушені стримувати ціни "на полиці". Це своєю чергою призводить до падіння рентабельності: цього року найбільші роздрібні мережі Росії можуть опуститися до історичного мінімуму – 1,7-1,9%.

Через інфляцію, яка навіть за офіційними даними з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України перевищила 40%, дві третини споживачів намагаються знайти знижки та акції, а 58% свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше. Окрім цього, 57% намагаються знайти аналоги в нижчих цінових категоріях, а близько половини вибирають для покупок магазини низьких цін або зовсім намагаються рідше ходити за покупками.

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що реальна кількість людей за межею бідності в Росії становить приблизно 18 млн осіб, а щоб забезпечити 15-20 млн громадян продуктами за картками, РФ доведеться витрачати приблизно $11-15 млрд.