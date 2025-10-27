У Росії масово закриваються супермаркети, бо росіяни переходять на "магазини для бідних"

Ринок продовольчого роздрібу в Росії переживає трансформацію на тлі уповільнення економіки та зростання інфляції: місце супермаркетів та гіпермаркетів займають дискаунтери. Так, за дев'ять місяців 2025 року закрилися 67 великоформатних магазинів загальною площею понад 185 тис. кв. м.

Як пише The Moscow Times, з 2017 року частка супер- та гіпермаркетів у структурі роздрібної торгівлі РФ упала майже вдвічі – з 37% до 21%. Натомість ринок заполонили дискаунтери, частка яких збільшилась із 49,9% до 63,4%.

Причому найбільше зростання показали так звані "магазини для бідних" або "жорсткі дискаунтери", які економлять на облаштуванні та обмежують асортимент заради підтримки низьких цін. За вісім років їхня частка зросла з 4,8% до 16,4%.

Учасники ринку пояснюють тенденцію переходом росіян до ощадної моделі поведінки через високі ціни на продукти, відтак, прагнення населення економити негативно впливає на розвиток великих торгових форматів.

Окрім того, на тлі падіння купівельної спроможності та високої ключової ставки Центробанку РФ відкриття супер- та гіпермаркетів стало нерентабельним.

При цьому рітейлери швидко підлаштовуються під нову реальність і масово переобладнують приміщення під жорсткі дискаунтери та "даркстори" для онлайн-доставки.

За даними Асоціації компаній роздрібної торгівлі Росії, відкриття такого магазину коштує на 20-40% дешевше, ніж супермаркет.

Окрім цього, рітейлери оптимізують роботу своїх об'єктів за рахунок урізання асортименту. Так, у липні 2025 року асортимент продовольчих товарів у роздробі скоротився на 2,3% рік до року, а непродовольчих – на 1,8%.

Крім дискаунтерів, набирають популярності невеликі торгові точки "біля будинку". За рік кількість компактних магазинів площею 100-200 кв. м зросла на 15%. При цьому загальна торгова площа всіх об'єктів рітейлерів скоротилася приблизно на 1%.

Раніше повідомлялося, що російські споживачі переходять на ощадну модель поведінки та економлять у тому числі на продуктах харчування. Відтак, через "економічні реалії" рітейлери мають проблеми з продажами і змушені стримувати ціни "на полиці". Це своєю чергою призводить до падіння рентабельності: цього року найбільші роздрібні мережі Росії можуть опуститися до історичного мінімуму – 1,7-1,9%.

Через інфляцію, яка навіть за офіційними даними з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України перевищила 40%, дві третини споживачів намагаються знайти знижки та акції, а 58% свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше.

Окрім цього, 57% намагаються знайти аналоги в нижчих цінових категоріях, а близько половини вибирають для покупок магазини низьких цін або зовсім намагаються рідше ходити за покупками.

У вересні повідомлялося, що в Росії зростає кількість випадків продажу прострочених продуктів харчування. Так, щомісяця Росспоживнагляд у ході перевірок виявляє понад 18 тис. подібних порушень.

Перед тим стало відомо, що російські магазини скоротили асортимент: у липні продуктів харчування поменшало на 2,3%, а непродовольчих товарів – на 1,8% порівняно аналогічним місяцем минулого року.