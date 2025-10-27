Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Росії масово закриваються супермаркети, бо росіяни переходять на "магазини для бідних"

У Росії масово закриваються супермаркети

Ринок продовольчого роздрібу в Росії переживає трансформацію на тлі уповільнення економіки та зростання інфляції: місце супермаркетів та гіпермаркетів займають дискаунтери. Так, за дев'ять місяців 2025 року закрилися 67 великоформатних магазинів загальною площею понад 185 тис. кв. м.

Як пише The Moscow Times, з 2017 року частка супер- та гіпермаркетів у структурі роздрібної торгівлі РФ упала майже вдвічі – з 37% до 21%. Натомість ринок заполонили дискаунтери, частка яких збільшилась із 49,9% до 63,4%.

Причому найбільше зростання показали так звані "магазини для бідних" або "жорсткі дискаунтери", які економлять на облаштуванні та обмежують асортимент заради підтримки низьких цін. За вісім років їхня частка зросла з 4,8% до 16,4%.

Учасники ринку пояснюють тенденцію переходом росіян до ощадної моделі поведінки через високі ціни на продукти, відтак, прагнення населення економити негативно впливає на розвиток великих торгових форматів.

Окрім того, на тлі падіння купівельної спроможності та високої ключової ставки Центробанку РФ відкриття супер- та гіпермаркетів стало нерентабельним.

При цьому рітейлери швидко підлаштовуються під нову реальність і масово переобладнують приміщення під жорсткі дискаунтери та "даркстори" для онлайн-доставки.

За даними Асоціації компаній роздрібної торгівлі Росії, відкриття такого магазину коштує на 20-40% дешевше, ніж супермаркет.

Окрім цього, рітейлери оптимізують роботу своїх об'єктів за рахунок урізання асортименту. Так, у липні 2025 року асортимент продовольчих товарів у роздробі скоротився на 2,3% рік до року, а непродовольчих – на 1,8%.

Крім дискаунтерів, набирають популярності невеликі торгові точки "біля будинку". За рік кількість компактних магазинів площею 100-200 кв. м зросла на 15%. При цьому загальна торгова площа всіх об'єктів рітейлерів скоротилася приблизно на 1%.

Раніше повідомлялося, що російські споживачі переходять на ощадну модель поведінки та економлять у тому числі на продуктах харчування. Відтак, через "економічні реалії" рітейлери мають проблеми з продажами і змушені стримувати ціни "на полиці". Це своєю чергою призводить до падіння рентабельності: цього року найбільші роздрібні мережі Росії можуть опуститися до історичного мінімуму – 1,7-1,9%.

Через інфляцію, яка навіть за офіційними даними з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України перевищила 40%, дві третини споживачів намагаються знайти знижки та акції, а 58% свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше.

Окрім цього, 57% намагаються знайти аналоги в нижчих цінових категоріях, а близько половини вибирають для покупок магазини низьких цін або зовсім намагаються рідше ходити за покупками.

У вересні повідомлялося, що в Росії зростає кількість випадків продажу прострочених продуктів харчування. Так, щомісяця Росспоживнагляд у ході перевірок виявляє понад 18 тис. подібних порушень.

Перед тим стало відомо, що російські магазини скоротили асортимент: у липні продуктів харчування поменшало на 2,3%, а непродовольчих товарів – на 1,8% порівняно аналогічним місяцем минулого року.

Топ коментарі
+13
Як я люблю ці новини з розряду "рашка скора распадьотся, еще двє-трі нідєлі". Вона роспадається з середини XVI ст. І роспалась тільки у висєрах різного роду Икспертів. Магазини для бідних кажете, от і приклад Аврора, Копійочка, Копійка, Watsons, Ева... вони у нас також ростуть як гриби після дощу... савпадєніє, нє думаю!
27.10.2025 08:46 Відповісти
+5
67 із тисяч і тисяч - оце так масовість
27.10.2025 08:40 Відповісти
+4
Добре
27.10.2025 08:36 Відповісти
Добре
27.10.2025 08:36 Відповісти
Ну як добре? Це надто мізерна кількість, щоб говорити про масовість - якась тисячна процента. Буде добре, якщо це справді початок процесу, а не якась статистика у межах похибки.
27.10.2025 08:48 Відповісти
67 із тисяч і тисяч - оце так масовість
27.10.2025 08:40 Відповісти
"Что они думают". А вони взагалі здатні думати?
27.10.2025 10:11 Відповісти
Опитування проводили в мацкві?
Особливо цінна думка отого чучела в жіночому прикиді 🤣
27.10.2025 10:27 Відповісти
Для кацапа саме головне - купити флакон боярки чи стікломою і ріпи на закуску, а в якій лавкі це купувати, чи в супермаркеті чи в кіоску біля дороги не віжливо, тому що кацап - дурна скотина і йому не важливо, де купувати пойло.
27.10.2025 08:46 Відповісти
Як я люблю ці новини з розряду "рашка скора распадьотся, еще двє-трі нідєлі". Вона роспадається з середини XVI ст. І роспалась тільки у висєрах різного роду Икспертів. Магазини для бідних кажете, от і приклад Аврора, Копійочка, Копійка, Watsons, Ева... вони у нас також ростуть як гриби після дощу... савпадєніє, нє думаю!
27.10.2025 08:46 Відповісти
Я б не сказав, що Єва для бЄдних...
27.10.2025 08:53 Відповісти
Там багато акцій регулярно. Ціни цілком прийнятні.
27.10.2025 10:18 Відповісти
Як в АТБ?
27.10.2025 10:29 Відповісти
Як в АТБ. Товар тільки різний.
27.10.2025 10:40 Відповісти
любитель киселева и шапиро, много думаеш.Пельмени лепить учись и едь в сибирь
27.10.2025 09:00 Відповісти
Виригало малароське непорозуміння. Ти з гавнамарафоном для початку закінчував.
27.10.2025 09:05 Відповісти
Міха, яке дзвін, але не розуміе звідки він. Вам кажуть про погіршення економічної ситуації, в не про розпад рашки.
І щодо розпаду. Росімперія розпалася, СерСерСер розпався.....
27.10.2025 09:16 Відповісти
Шановний, нажаль ви не розумієте підтекст таких новин. Всім нам хочуть впарити тєму "от як погано на расєі, ще трохи терпіли потерпіть і кордони 1991 року будуть, і перемога, і купа інвестицій в економіку після перемоги, а рашка отот розвалиться, дивіться, он у них вже кількість магазинів "для бєдних" як виросла". А чомусь я не бачив новнин, як у нас зростає кількість магазинів для бідних, чи про повну дупу в тій же економіці, про непропорційність пенсійної та соціальної системи, про жахливе податкове законодавство, про ніяку судову та правоохоронну систему... але дивіться НЕлохи, в расіі кількість магазинів "для бєдних вон так вирасла". Друже, ну живи у свої вологих фантазіях, хто тобі забороняє. І тобі до відома, ніхєра казлорилія не роспадалась, просто офіційно по суті була зміна назви та територій, те гівно як існували з середини XVI ст. та і досі існує.
27.10.2025 09:58 Відповісти
А саме основне, що якість продуктів харчування російського виробництва набагато гірше ніж у нас. Про це говорили самі росіяни, коли їздили до нас до 2014 р
27.10.2025 10:20 Відповісти
Як я люблю ікспєрдів , які розказують що паРаша ніколи не розвалиться - потому шо потому , потому шо це неможливо і всьо такоє ,, необгрунтовано звеличуючи прогнилу - державу третього світу по суті .
Я вже слухав подібних ікспєрдів у 80 роках , вони несли таку ж саму маячню про срср . Тепер знову - дежавю якесь .
Ну срср хоч дійсно був 2 країною світу . Справжньою супердержавою , а не якимсь одороблом , на кшталт нинішньої паРаші .
27.10.2025 09:35 Відповісти
Я вас здивую, але по своїй суті мацковскоє царсвіє існує і досі, тільки у вигляді фєдіраціі. Так, змінювались назви, території та державний устрій от і все.
27.10.2025 10:00 Відповісти
У таких коментаторів є ціль показати яка "росія сільная, багатая і вєлічеєствєнная"
27.10.2025 10:15 Відповісти
У таких коментаторів є ціль показати, що реальність дещо інша, ніж переможна тєлємарахвоновська маячня.
27.10.2025 10:19 Відповісти
Ви знаєте, я тут в Україні під ударами рашки і все розумію, так що не треба захищати проросійських тролів.
27.10.2025 10:28 Відповісти
АТБ і Trash теж до цього переліку...
27.10.2025 09:46 Відповісти
А чим погане АТБ? Чистота, нормальне приміщення, краще ніж в АСАНі, свіжі продукти, може трохи менше асортімент. Що поганого в Аврорі, багатий вибір всіляких дрібниць.
27.10.2025 10:18 Відповісти
Треба, щоб у кацапа в магазинах лежали одні кістки та морська капуста в баночках, ну як в сАвЄЦкАм сАюзьЄ перед його розпадом. Тоді тільки щось до них дійде...
27.10.2025 08:52 Відповісти
І кісток не було,майонез стояв у баночках із морською капустою.
27.10.2025 09:02 Відповісти
куенез стояв біля мавзолея
хватіт врать народу
кістки, маргарин та довгі черги...
27.10.2025 11:11 Відповісти
Морська капуста зараз дуже дорога.
з мясного - голови, копита, лапи, хвости,...
з овочів - ягель, лобода, кора,...
з фруктів - горобина, калина,...
з морепродуктів - морська сіль
27.10.2025 11:05 Відповісти
Ви ще бояришник пропустили, а це головний скрєпний інгридієнт
27.10.2025 11:08 Відповісти
Хай переходять на ягель
27.10.2025 08:55 Відповісти
По факту уровень жизни в Рашке упал очень сильно. Плюс предкризисная ситуация...
27.10.2025 09:18 Відповісти
Не обращайте внимания на лабуха , пане. У него такой нарратив, очернить Украину, превознести водкапейгрязиваляйся-цапорылiю.
27.10.2025 10:41 Відповісти
Скільки рублєй отримав за пасквіль? Чи твій кацапський інтузізьм, як казав ваш "класик", шмурдяком і бормотухою хазяї підтримують?
27.10.2025 10:54 Відповісти
Кацапи знову перейшла на найдешевше у свiтi iндiйське м`ясо - бичачий пенiс (тушонка). Та найдешевший у свiтi голландський сир з iндонезiйського сухого молока. https://youtu.be/C9a4czamCsU Ще й мае на всю цопoраись зазвучати танок маленьких лебедят. А чи й ваапше - любi палiфонiчнi твори у сi-бемоль мiнорi... Туди пинi й дорога. СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
27.10.2025 09:07 Відповісти
Цю інфу варто показувати в наметах, куди людей з-під завалів витягують. Для незламності.
27.10.2025 09:20 Відповісти
Тебе з-під скломийного деліріуму вже витягли?
27.10.2025 10:01 Відповісти
Потужно)
27.10.2025 10:05 Відповісти
Нащо рашистам ці піндоські магазини?
Виїзна лавка, черги, пусті полиці в магазинах, ось за чим вони сумують!
Дайте їм вже той совок, хай їдять за обидві щоки!
Але в жодному разі не поведіться на скиглення про голод! Бо у 1932 1933 Українцям не вірили і ми вижили, значить і ці виживують, якщо жити захочуть!
27.10.2025 09:36 Відповісти
Тут ДАРК САЙД розповідає, що у нас пропаганда пудріт мозки, а вот в росії все так правдиво і чесно. Одразу ж видно вухи росіського троля.
27.10.2025 10:25 Відповісти

