У Росії почали масово продавати прострочені продукти

У Росії зростає кількість випадків продажу прострочених продуктів харчування. Так, щомісяця Росспоживнагляд у ході перевірок виявляє понад 18 тис. подібних порушень.

При цьому введення цифрового маркування продуктів, яке має попереджати про закінчення терміну придатності товару на касі, не вирішує проблеми, передає The Moscow Times.

У зв'язку з цим Росспоживнагляд запропонував штрафувати продавців неякісних продуктів в автоматичному режимі за аналогією з "автоштрафами" за порушення правил дорожнього руху.

При цьому самі штрафи за правопорушення вже встановлено. Для індивідуальних підприємців передбачено санкції від 30 тис. до 40 тис. руб. із конфіскацією простроченого товару, а для юросіб – від 300 тис. до 600 тис. руб.

Проте, як зазначили у Росспоживнагляді, з метою зниження адміністративного навантаження на бізнес стягнення почнуть діяти лише з 2026 року. Також пропонується запровадити штраф у розмірі 50 тис. руб. для продавців, які не реєструвалися в системі маркування. За даними Росспоживнагляду, за рік – із серпня 2024 до серпня 2025 року – в Росії було зафіксовано 179,5 млн продажів товарів, не проведених через систему. За рік показник зріс на 56 млн.

Реалізація прострочених товарів відбувається насамперед через мораторій на перевірки бізнесу, який користується відсутністю повноцінних санкцій, і навіть якщо факт продажу прострочення виявляється, то порушник найчастіше не притягається до відповідальності, заявив голова Громадської ради при Росспоживнагляді Олег Павлов.

За його словами, за допомогою системи маркування можна достовірно зафіксувати факт реалізації простроченого товару, а наявність невідворотності покарання стане "хорошим заходом для профілактики" для тих, хто торгує неякісними продуктами.

Раніше стало відомо, що російські магазини скоротили асортимент: у липні продуктів харчування поменшало на 2,3%, а непродовольчих товарів – на 1,8% порівняно аналогічним місяцем минулого року.

Росіяни дедалі більше економлять на товарах повсякденної необхідності через стрімке зростання цін, яке навіть за офіційними даними Росстату з початку повномасштабної війни проти України досягає 40%.

Так, 58% громадян свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше, 57% намагаються знайти аналоги у нижчих цінових категоріях, а майже половина (49%) обирають для покупок жорсткі дискаунтери.