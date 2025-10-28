Майже третина росіян почали скаржитися на нестачу коштів на їжу

Незважаючи на зростання зарплат та мінімальне в історії Росії безробіття, 31% росіян скаржаться, що їм не вистачає грошей на їжу. Ця частка нижча, ніж під час кризи пандемії коронавірусу (тоді такі відповіді давали понад 40%), вона суттєво перевищує значення, які спостерігалися до окупації українського Криму та початку протистояння РФ із Заходом – 17% у 2013 році.

Як свідчать результати опитування Gallup, водночас, дедалі більше росіян говорять про погіршення економічної ситуації у своїх регіонах, передає The Moscow Times.

У 2025 році таку відповідь дали 39% опитаних проти 33% роком раніше, 34% – у 2023 році та 29% – у 2022 році.

Песимізм щодо економіки став одним із рекордних за 20 років досліджень: гірше росіяни оцінювали стан справ лише під час глобальної фінансової кризи 2009 року (40%) та в роки COVID-19 (45-50%).

Для порівняння: на початку 2010-х, коли нафта коштувала дорожче за $100 за барель, а ідеї війни із Заходом були популярні серед маргіналів, на жалюгідне становище в економіці скаржилися 19-24% росіян, тобто практично вдвічі менше.

"Рекордно низький рівень безробіття і високі темпи зростання заробітної плати збіглися з більш позитивним ставленням росіян до робочих місць і доходів, проте висока інфляція, недоступність продуктів харчування і нерівність, що зберігаються, оголюють більш глибокі проблеми", – зазначили в Gallup.

Продовольча інфляція випереджає загальне зростання цін, а роздрібні ціни на картоплю – ключовий елемент продовольчого кошика бідних – з початку 2024 року підскочили на 167%. Все це наголошує на "крихкості" економічної стабільності в Росії, вважають експерти Gallup.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше стало відомо, що в Росії масово закриваються супермаркети, бо росіяни переходять на "магазини для бідних".

До того повідомлялося, що російські споживачі переходять на ощадну модель поведінки та економлять у тому числі на продуктах харчування. Відтак, через "економічні реалії" рітейлери мають проблеми з продажами і змушені стримувати ціни "на полиці". Це своєю чергою призводить до падіння рентабельності: цього року найбільші роздрібні мережі Росії можуть опуститися до історичного мінімуму – 1,7-1,9%.

Через інфляцію, яка навіть за офіційними даними з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України перевищила 40%, дві третини споживачів намагаються знайти знижки та акції, а 58% свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше.

Окрім цього, 57% намагаються знайти аналоги в нижчих цінових категоріях, а близько половини вибирають для покупок магазини низьких цін або зовсім намагаються рідше ходити за покупками.

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що реальна кількість людей за межею бідності в Росії становить приблизно 18 млн осіб, а щоб забезпечити 15-20 млн громадян продуктами за картками, РФ доведеться витрачати приблизно $11-15 млрд.