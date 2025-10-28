Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 154 24

Майже третина росіян почали скаржитися на нестачу коштів на їжу

Третина росіян заявила, що їм не вистачає грошей на їжу

Незважаючи на зростання зарплат та мінімальне в історії Росії безробіття, 31% росіян скаржаться, що їм не вистачає грошей на їжу. Ця частка нижча, ніж під час кризи пандемії коронавірусу (тоді такі відповіді давали понад 40%), вона суттєво перевищує значення, які спостерігалися до окупації українського Криму та початку протистояння РФ із Заходом – 17% у 2013 році.

Як свідчать результати опитування Gallup, водночас, дедалі більше росіян говорять про погіршення економічної ситуації у своїх регіонах, передає The Moscow Times.

У 2025 році таку відповідь дали 39% опитаних проти 33% роком раніше, 34% – у 2023 році та 29% – у 2022 році.

Песимізм щодо економіки став одним із рекордних за 20 років досліджень: гірше росіяни оцінювали стан справ лише під час глобальної фінансової кризи 2009 року (40%) та в роки COVID-19 (45-50%).

Для порівняння: на початку 2010-х, коли нафта коштувала дорожче за $100 за барель, а ідеї війни із Заходом були популярні серед маргіналів, на жалюгідне становище в економіці скаржилися 19-24% росіян, тобто практично вдвічі менше.

"Рекордно низький рівень безробіття і високі темпи зростання заробітної плати збіглися з більш позитивним ставленням росіян до робочих місць і доходів, проте висока інфляція, недоступність продуктів харчування і нерівність, що зберігаються, оголюють більш глибокі проблеми", – зазначили в Gallup.

Продовольча інфляція випереджає загальне зростання цін, а роздрібні ціни на картоплю – ключовий елемент продовольчого кошика бідних – з початку 2024 року підскочили на 167%. Все це наголошує на "крихкості" економічної стабільності в Росії, вважають експерти Gallup.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше стало відомо, що в Росії масово закриваються супермаркети, бо росіяни переходять на "магазини для бідних".

До того повідомлялося, що російські споживачі переходять на ощадну модель поведінки та економлять у тому числі на продуктах харчування. Відтак, через "економічні реалії" рітейлери мають проблеми з продажами і змушені стримувати ціни "на полиці". Це своєю чергою призводить до падіння рентабельності: цього року найбільші роздрібні мережі Росії можуть опуститися до історичного мінімуму – 1,7-1,9%.

Через інфляцію, яка навіть за офіційними даними з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України перевищила 40%, дві третини споживачів намагаються знайти знижки та акції, а 58% свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше.

Окрім цього, 57% намагаються знайти аналоги в нижчих цінових категоріях, а близько половини вибирають для покупок магазини низьких цін або зовсім намагаються рідше ходити за покупками.

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що реальна кількість людей за межею бідності в Росії становить приблизно 18 млн осіб, а щоб забезпечити 15-20 млн громадян продуктами за картками, РФ доведеться витрачати приблизно $11-15 млрд.

Автор: 

бідність (51) опитування (352) продукти (853) росія (15415) їжа (133)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Це тільки на руку ху@лу - є мотивація мобілізуватися в СВО та здохнути за гроші.
показати весь коментар
28.10.2025 08:49 Відповісти
+2
Не хватає грошей на їжу?
Хай прутень без солі доїдають...
показати весь коментар
28.10.2025 09:02 Відповісти
+2
Продовження новин у стилі " в расіі стала больше магазінав для бєдних" чи "в расіі рєска сакратілісь даходи в бютжет" чи це "расійская абаронка на грані краха". Я розумію, що подібні висєри розраховані на полурозумну більшість у яких гавномарафон в голові. Але як бути із іншими? Вони ж розуміють до чого подібні статті клепають у ЗМІ?
показати весь коментар
28.10.2025 09:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
путлєр вихвалявся шо брюквою може всю Європу завалити - так шо нажимайте
показати весь коментар
28.10.2025 08:45 Відповісти
І турнепсом
показати весь коментар
28.10.2025 08:56 Відповісти
А кому не подобається брюква, нехай сосуть пісю у свого фюрера *****.
показати весь коментар
28.10.2025 09:15 Відповісти
Це тільки на руку ху@лу - є мотивація мобілізуватися в СВО та здохнути за гроші.
показати весь коментар
28.10.2025 08:49 Відповісти
Сподіваюся, що цього разу ніяких "ножок Буша Трампа" їм не обломиться...
показати весь коментар
28.10.2025 08:50 Відповісти
Будуть прострелені "вушка Донні"
показати весь коментар
28.10.2025 08:55 Відповісти
Тоді США врятували мільйони кацапів та інших ідейних совків від голоду, а тепер вони навіть не згадують про операцію адміністрації Буша по спасінню кацапні. На цій безкоштовній допомозі, до речі, багато хто з теперішніх багатіїв "піднявся". Та що з них візьмеш, з невдячних скотів.
показати весь коментар
28.10.2025 09:05 Відповісти
в цій статті не достає аналізу з ситуацією яка відбувається у нас,мені чесно говорячі пофіг що за поребриком,але є таке відчуття що ситуація в Україні може бути гірша...
показати весь коментар
28.10.2025 09:00 Відповісти
Засунь свої панічні відчуття своєму куратору в дупу!
показати весь коментар
28.10.2025 09:09 Відповісти
добре що ти утриманка у куколда і істи тобі не треба,в тебе все гарно то й всі щасливі???це ж не майонез купувати по 60грн який ще рік назад коштував 30....
показати весь коментар
28.10.2025 09:16 Відповісти
Майонез вже давно сам роблю, тому що на прилавках лише незрозуміла біомаса без смаку і за шалені гроші
показати весь коментар
28.10.2025 09:33 Відповісти
добре що ви такий автономний,навкруги ж не всі такі практичні- мрії для дружини,діти,старі,жінки які за першими двома приглядують і просто немають часу бадяжити все власноруч і доводиться йти і купувати.....
показати весь коментар
28.10.2025 09:40 Відповісти
Може ти не в курсі, у нас війна. Чи товариш майор, твій куратор з лахта 2 тобі не повідомив про це і спалив тебе?
показати весь коментар
28.10.2025 09:13 Відповісти
то жерти людям не треба??....
показати весь коментар
28.10.2025 09:20 Відповісти
Люди їдять, а всіляка наволоч жере і ніяк не нажереться. В час війни одні по смітниках, а марзота аж давиться, але в горлі їм не стане.
показати весь коментар
28.10.2025 09:26 Відповісти
де хто зубожіння владою народу виправдовує війною....
показати весь коментар
28.10.2025 09:32 Відповісти
Війна то золота епохі для всілякої мерзоти, то їх час.
показати весь коментар
28.10.2025 09:34 Відповісти
Так, в нас війна. Більшість реально то відчуває, навіть дуже!
Аа купка мерзоти все пхає і пхає в свою пельку і ніяк не нажереться.
От про що мова! В умовах війни має бути доступним хоч якийсь мінімум для простого фізичного виживання, хоч якась гарантія, що людина зможе прохарчуватись і елементано одягнутись.
Але ж зЄбанатів то зовсім не хвилює, в них епоха бідності закінчилась? А ти біля смітників подивись, там вже черги утворюються...
показати весь коментар
28.10.2025 09:24 Відповісти
Не хватає грошей на їжу?
Хай прутень без солі доїдають...
показати весь коментар
28.10.2025 09:02 Відповісти
Наочно старий радянський анекдот:

"Папа, папа мама сказала что водка подорожала, ты будеш меньше пить?!
Нет сынок, ты будеш меньше есть"
показати весь коментар
28.10.2025 09:06 Відповісти
Що перемагає ?
телевізор ,чи холодильник.
показати весь коментар
28.10.2025 09:11 Відповісти
телевізор
бо інакше вони би не скаржились царю, а змінили свою точку зору на ситуацію
показати весь коментар
28.10.2025 09:15 Відповісти
Продовження новин у стилі " в расіі стала больше магазінав для бєдних" чи "в расіі рєска сакратілісь даходи в бютжет" чи це "расійская абаронка на грані краха". Я розумію, що подібні висєри розраховані на полурозумну більшість у яких гавномарафон в голові. Але як бути із іншими? Вони ж розуміють до чого подібні статті клепають у ЗМІ?
показати весь коментар
28.10.2025 09:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 