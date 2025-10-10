Реальна кількість людей за межею бідності в Росії становить приблизно 18 млн осіб, а щоб забезпечити 15-20 млн громадян продуктами за картками, РФ доведеться витрачати приблизно $11-15 млрд.

Як повідомили в Службі зовнішньої розвідки Україні, на тлі скорочення доходів від експорту газу російський уряд готується до радикального перерозподілу бюджетних коштів. Зокрема, Кремль планує введення продовольчих сертифікатів для малозабезпечених громадян.

Водночас різке зростання витрат у Росії заплановано насамперед на статтю "національна безпека". У проєкті федерального бюджету на 2026 рік видатки з цієї статті збільшаться на 13%, до $48 млрд.

На тлі цих витрат малозабезпечені росіяни фактично залишаються без підтримки, а газовий монополіст "Газпром" не може стати джерелом компенсацій, навіть у межах експортних контрактів із Китаєм, оскільки будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2", що офіційно нібито погоджено з Китаєм, може зайняти щонайменше 10 років.

Сьогодні "Газпром" продає газ Китаю в середньому по $248 за тисячу кубометрів – на 38% менше, ніж іншим клієнтам у далекому зарубіжжі, які платять $402 за тисячу кубометрів. У наступному році ціна для Китаю знизиться до $240, що залишатиметься на 37% нижче, ніж для інших покупців "Газпрому" ($380).

У такому вигляді експорт у Китай компенсує лише близько п'ятої частини колишніх постачань до Європи, які після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України скоротилися в 12 разів.

Як повідомлялоя, у першій половині 2025 року середня зарплата в Росії сягнула 96 тис. руб, а середня пенсія – 23 тис. руб. Таким чином це лише 24% від рівня заробітку та найнижче співвідношення за останні 17 років.

До того стало відомо, що багаті росіяни знову намагаються прописатися в Європі, як свідчать угоди з продажу нерухомості. Так, уперше з 2022 року нерухомість у країнах Європейського Союзу вийшла на перше місце за попитом у російських покупців.