Україна передала Пакистану 1850 тонн пшениці в межах ініціативи Зеленського

Україна передала Пакистану 1850 тонн української пшениці в рамках гуманітарної ініціативи президента Володимира Зеленського "Grain from Ukraine". Донорами виступили Іспанія та Чехія.

Допомога надається в межах розширення програми "Grain from Ukraine" до формату "Food from Ukraine", повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За оцінками Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), ця поставка дозволить підтримати приблизно 26 тисяч людей.

"Ініціатива "Grain from Ukraine" та її продовження "Food from Ukraine" демонструють, що навіть у час війни Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки. Ми вдячні партнерам Іспанії та Чехії за солідарність та команді WFP за проведену роботу. Передане зерно вже допомагає постраждалим громадам Пакистану, а наступні поставки посилять готовність країни до викликів сезону мусонів та сформують резерв для оперативного реагування", – зазначив заступник міністра економіки Денис Башлик.

Ініціативу "Grain from Ukraine" започаткував Президент України Володимир Зеленський у 2022 році з метою посилення внеску України в подолання глобальної продовольчої кризи. Головна мета ‒ постачання продовольчих наборів до країн Азії, Африки, Близького Сходу та інших регіонів, де населення перебуває на межі голоду. У 2025 році програма перейшла на новий етап під назвою "Food from Ukraine". З 2022 року в рамках українських гуманітарних ініціатив до 19 країн Африки та Азії відправлено понад 324 тис. тонн сільськогосподарської продукції (пшениця та борошно, кукурудза, горох, олія). Серед отримувачів ‒ Бангладеш, Джибуті, Конго, Ємен, Ефіопія, Замбія, Кенія, Мавританія, Малаві, Мозамбік, Нігерія, Пакистан, Палестина, Сомалі, Судан, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Чад.

Як повідомлялося, в листопаді 2024 року Володимир Зеленський під час виступу на Третій міжнародній конференції Grain from Ukraine заявив, що завдяки програмі "Зерно з України" вже вдалося врятувати від голоду 20 мільйонів людей.

"Загалом за час роботи Grain From Ukraine – нашої програми "Зерно з України" – вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду. І це тільки завдяки одній нашій гуманітарній програмі. В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу", ‒ зазначав тоді Зеленський.