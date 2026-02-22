Греція хоче стати газовими "воротами" Європи після заборони імпорту російського газу

На тлі підготовки Європейського Союзу до повної заборони імпорту російського газу до 2027 року, Греція почала позиціонувати себе як південні "ворота" Європи для імпорту скрапленого природного газу, переважно зі США.

Як заявив міністр довкілля та енергетики Греції Ставрос Папаставру, відокремлення від російського викопного палива "не станеться саме по собі", і Греція робить ставку на географію, розширення потужностей прийому LNG та модернізацію інфраструктури, пише ЕП із посиланням на Financial Times.

Газовий маршрут

Ключовою точкою входу називають термінал Ревіфусса поблизу Афін, який нещодавно розширили й куди вже заходили вантажі зі США.

Далі регазифікований газ планують транспортувати на Балкани й у напрямку України через так званий "вертикальний коридор" (система поставок із півдня на північ), а також через чинні маршрути на кшталт газопроводу TAP та інтерконектора Греція-Болгарія.

Утім, комерційна привабливість маршруту стримується високими сукупними тарифами транзиту та регуляторною невизначеністю, хоча довгостроковий інтерес до бронювання потужностей зростає на тлі майбутньої заборони російського газу.

Раніше повідомлялося, що грецька компанія Atlantic Sea LNG Trade веде переговори зі США про укладення 20-річної угоди на поставки скрапленого газу обсягом до 15 млрд кубометрів на рік.

Грецький газ для України

До того повідомлялося, що перша партія американського скрапленого газу у 2026 році вже дійшла до України. Паливо було імпортоване у співпраці з польським державним концерном Orlen. Наприкінці січня близько 100 млн кубометрів газу доправили до термінала в польському Свіноуйсьце, після чого ресурс надійшов до української газотранспортної системи.

У грудні 2025 року Україна спільно з сусідніми країнами запустила два нові міждержавні маршрути для імпорту природного газу у межах ініціативи "Вертикальний коридор" – Route 2 та Route 3.

Перед тим стало відомо, що заброньовані потужності для імпорту природного газу з Греції до України по спільному маршруту Route 1 на грудень цього року зросли вдвічі – до 1,2 млн кубометрів на добу.