Заброньовані потужності для імпорту газу з Греції в Україну зросли вдвічі. Це рекорд за час існування маршруту

Заброньовані потужності для імпорту природного газу з Греції до України по спільному маршруту Route 1 на грудень цього року зросли вдвічі – до 1,2 млн кубометрів на добу.

Про це свідчать результати аукціону з бронювання потужностей на платформі RBP, передає ExPro.

Як повідомляється, оператори Трансбалканського маршруту пропонували до бронювання близько 2,2 млн кубометрів потужностей на добу на грудень, фз яких компанії забронювали 1,2 млн кубометрів на добу, або 60%.

Це найвищі обсяги бронювання за весь час існування маршруту.

До прикладу, в листопаді компанії забронювали вдвічі менше – 0,6 млн кубометрів на добу.

У листопаді природний газ цим маршрутом імпортують "Д.Трейдінг", "Акспо Україна" та грецька DEPA Commercial.

Наразі невідомо, хто забронював потужності на грудень, однак учасники ринку припускають, що це так само можуть бути приватні компанії.

Окрім того, продовжуються консультації щодо нових маршрутів постачання природного газу з Греції до України – Route 2 та Route 3. Очікувалося, що їх можуть запустити до початку грудня, однак наразі більш реалістичний термін – до початку січня.

"Нафтогаз" повідомляв, що домовився з Грецією щодо імпорту певних обсягів природного газу протягом опалювального сезону. Газ може надходити одним із цих трьох спільних маршрутів.

За оцінками ExPro, у липні-серпні цього року через Route 1 до України імпортовано близько 18 млн кубометрів природного газу, а з початку листопада – ще понад 14 млн кубометрів.

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Раніше повідомлялося, що група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія Orlen підписали угоду про постачання 300 млн кубометрів американського скрапленого природного газу (LNG) в Україну в першому кварталі 2026 року.

Від початку року група "Нафтогаз" в партнерстві з польським концерном Orlen вже поставила в Україну близько 450 млн кубометрів американського LNG.

Спочатку "Нафтогаз" планував спрямувати $2,5 млрд цього року на закупівлю газу для стабільного проходження зими. Із них $1 млрд – власні кошти компанії, ще $1,5 млрд надано ЄБРР, урядом Норвегії та іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Однак російські обстріли від початку жовтня вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими, повідомляло агентство Bloomberg.