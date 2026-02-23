Єврокомісія вимагає від США роз’яснень після скасування судом мит Трампа
Європейська комісія закликала США забезпечити "повну ясність" щодо подальших кроків після нещодавнього рішення Верховного суду США, який визнав незаконними рішення президента Дональда Трампа про застосування мит на імпорт товарів з інших країн.
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Єврокомісії.
"Поточна ситуація не сприяє забезпеченню "справедливої, збалансованої та взаємовигідної" трансатлантичної торгівлі та інвестицій, як це було погоджено обома сторонами та викладено у Спільній заяві ЄС-США від серпня 2025 року", – зазначається у заяві.
У Єврокомісії наполягають, що компанії та експортери із ЄС повинні мати "справедливе ставлення, передбачуваність та правову визначеність".
Водночас у Єврокомісії закликали США до дотримання торговельної угоди, укладеної минулого року.
"Угода є угода. Як найбільший торговельний партнер Сполучених Штатів, ЄС очікує, що США виконають свої зобов'язання, викладені у Спільній заяві, так само, як ЄС дотримується своїх зобов'язань. Зокрема, товари з ЄС повинні й надалі користуватися режимом найбільшого сприяння, без підвищення тарифів понад чітку та всеохоплюючу стелю, узгоджену раніше", – наголошується у заяві
У Єврокомісії наголосили, що "коли тарифи застосовуються непередбачувано, – вони за своєю суттю руйнівні, підриваючи довіру та стабільність на світових ринках і створюючи подальшу невизначеність у міжнародних ланцюгах постачання".
У ЄК додали, що перебувають у тісному та постійному контакті з адміністрацією США з цього питання.
Як повідомлялося, минулої п’ятниці Верховний суд США визнав незаконними рішення президента Дональда Трампа про встановлення тарифів (мит) на імпорт товарів з інших країн з використання положень Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) 1970-х років.
Після цього Трамп оголосив про запровадження нових 10% мит для всіх країн на основі іншого закону, пообіцявши підвищити їх до 15%.
Водночас ці дії поставили під питання укладання низки торговельник угод, зокрема з Індією та ЄС, підставою для яких були запроваджені Трампом мита.
